Erdoğan hazımsızlığı Fransız vekili fena kudurttu! 'Varlığını gizlice güçlendiriyor' deyip çağrı yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turu, Fransa'da endişelere neden olurken Fransız vekil Dominique Bilde, Türkiye'yi durdurun çağrısında bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün 3 gün sürecek bir ziyaret çerçevesinde Afrika turuna başladı. Yıllardır Fransa sömürüsü altında kalan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne, Senegal'e ve Gine Bissau'ya gerçekleştirilecek ziyaretleri, Fransızlar da mercek altına aldı. Türkiye'nin Afrika'daki imajı, yürütülen başarılı diplomasi sayesinde giderek güçlenirken, kıtada da artan etkinliği Fransa'da endişe ile karşılandı.







Kıtada istenmeyen ülke ilan edilen Fransa'nın Avrupa Parlamentosu vekili Dominique Bilde, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki Türkiye'nin başarısına isyan etti. Türkiye'nin kıtadaki başarısına kimsenin neden ses çıkaramadığını eleştiren Fransız vekil, sosyal medya hesabından Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin bir haberi alıntılayarak “AB ve Fransa, Mali’deki Rusya ve Wagner’in paralı askerlerine takıntılıyken Erdoğan, Afrika’daki ekonomik ve güvenlik varlığını gizlice güçlendiriyor. Bu çifte standart neden?” ifadelerini kullandı.







Fransa, kıtadaki etkisini gün geçtikçe yitiriyor

Türkiye Afrika'da her geçen gün etkinliğini artırırken, geçmişte kıta üzerindeki sömürgeci yaklaşımıyla bilinen Fransa, kıtadaki etkisini gün geçtikçe yitiriyor. Hatırlanacağı üzere Fransa, Mali'nin talebi sonrası askerlerini ülkeden çekmeye başlamış, bu olay dünya medyasında, Fransa Afrika'dan kovuluyor şeklinde yer almıştı.







Erdoğan 32 farklı Afrika ülkesini ziyaret etmiş olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senagal ve Gine Bissau Cumhuriyeti ziyaretleriyle bugüne kadar 32 farklı Afrika ülkesini ziyaret etmiş olacak. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, görev süresindeyken 53 kez kıtayı ziyaret ederek, Afrika'yı en çok ziyaret eden lider konumunda.