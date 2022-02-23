İlkokul mezunu Manisa'da üretti Almanya Hollanda İtalya sıraya girdi

Yurt dışında çalışan bir arkadaşının önerisiyle, yurt dışına örnek dedektörler gönderen Argın, dedektörlerin beğenilmesi üzerine arkadaşının desteğiyle yurt dışına ihracata başladı. İki ayda bir yurt dışına ortalama 50-60 adet dedektör gönderen Ömer Argın, iş yerinde tek başına imalatını yaptığı dedektörleri çalışır duruma getirdikten sonra , araziye giderek, test ediyor. Arazide toprak altına veya taş altına bıraktığı bir cismi dedektörle tarayarak, algılamasını kontrol ettikten sonra kullanılabilir olduğunu gönderdikten sonra satışını gerçekleştiriyor.