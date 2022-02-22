Avrupa'nın korkulu rüyası! Yaptırımlar geliyor Putin gazı kesecek mi?
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel piyasalara sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) dahil kesintisiz doğal gaz tedarikini sürdürme niyetinde olduklarını ifade etti.Abone ol
Rusya Ukrayna krizinde küresel piyasalara gazın kesilip kesilmeyeceği de merak konusu. Kremlin, Putin'in Doha'da başlayan Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) için hazırladığı açıklamayı yayımladı.
Buna göre, açıklamasında, son dönemde küresel enerji piyasalarında çalkantılar yaşandığını ifade eden Putin, "Bu kilit endüstrinin hızlı bir şekilde toparlanması etkin bir uluslararası iş birliği olmadan mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.
Putin, enerjide modernleşme sürecinin ise dengeli bir şekilde ilerlemesi gerektiğine işaret ederek, enerji dönüşümünün, bireysel oyuncuların çıkarlarını ilerletme aracına dönüşmemesinin, yaptırımlar veya başka kısıtlamalar kullanılmamasının dünya topluluğunun çıkarına olduğuna inandıklarını bildirdi.
Doğal gaza yönelik talebin son derece yüksek olduğunu belirten Putin, "Rusya ise LNG dahil olmak üzere bu ham maddenin dünya pazarlarına kesintisiz tedarikini sürdürmek, ilgili altyapıyı geliştirmek ve gaz sektöründeki yatırımları artırmak niyetindedir." ifadesini kullandı.
AB ve ABD yaptırımları görüşüyor
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeler Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımasının ardından Avrupa Birliği ve ABD yaptırım paketlerini hazırlıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bu kararı umursamadıklarını beyan etti.
Reuters'ın konuyla hakkında bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı habere göre Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda uygulanacak olan yaptırımlar, başlıca Rus bankaları ile ABD bankaları arasında uluslararası ödemelerin gerçekleştirilmesine olanak sağlayan "muhabir banka" ilişkilerini keserek Rusya'nın ekonomisine zarar vermeyi hedefliyor.
ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Greenfield, acil toplanan BMGK'da Rusya'ya ek yaptırım uygulanabileceği sinyalini verdi. Greenfield, Rusya'nın adımına karşı ülkelere destek çağrısında bulundu. "Birlikte hareket etmeliyiz" dedi.
AB de yaptırım hazırlıklarına başladı
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları bugün Paris'te acil toplantıda bir araya gelerek, Rusya'nın Ukrayna'daki hamlesine karşı yaptırımları kabul edecek.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "İndo-Pasifik'te İşbirliği Bakanlar Forumu"na gelişinde gazetecilere açıklama yaptı.
Şu anda önceliklerinin Rusya-Ukrayna meselesi olduğunu belirten Borrell, forumdan sonra gayriresmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı çağrısı yaptığını söyledi.
Borrell, öğleden sonra yapılacak toplantıda Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıması ve Donbas bölgesine "barışı koruma misyonu" adı altında asker göndermesine karşılık AB'nin yaptırım kararının kabul edileceğini bildirdi.