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Rusya-Ukrayna krizi futbolu da vurdu! Şampiyonlar Ligi finali Rusya'dan alınıyor

Rusya-Ukrayna krizi futbolu da vurdu! Şampiyonlar Ligi finali Rusya'dan alınıyor

RUSYA ile Ukrayna arasındaki kriz, futbolu da vurabilir. 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrinde oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin tehlikede olduğu ve UEFA'nın krizi yakından takip ettiği belirtildi. Finalin oynanacağı şehir de belli oldu.

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Rusya - Ukrayna krizi, futbolu da olumsuz etkileyebilir. Bu sezon Şampiyonlar Ligi finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrinde oynanacak.

İngiliz Daily Star'ın haberine göre UEFA, Rusya ile Ukrayna krizini yakından takip ediyor. Gerginliğin devam etmesi halinde final Rusya'dan alınıp başka bir ülkeye verilebilir. Daily Star Spor şefi Jeremy Cross imzalı haberde olası yer değişikliği kararı alması halinde finalin Wembley'de oynanabileceği ifade edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali, düzenlendiği şehre yaklaşık 60 milyon sterlinlik bir ekonomik katkı sağlıyor.

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