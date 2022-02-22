Ukrayna savaşında son durum! Putin emri verdi Rus ordusu Donbas'a giriyor

UKRAYNA - Rusya hattından son dakika haberler arka arkaya geliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusuna 'barış gücü' olarak Donbas cumhuriyetlerinde güvenliği tesis etme talimatı verdi. Bu emir sonrası Rus ordusu Ukrayna topraklarını resmen işgale başlıyor... İşte Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili son durum:

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RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne Rusya tarafından tanınan Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde barışı sağlama emri verdi. Ukraynalı eski bir yetkili olan Yuri Biryukov, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, 00.30 sıralarında Rusya Ordusu'na ait birliklerin Ukrayna topraklarına girdiğini duyurdu. Dünya Rusya'nın son dakika kararıyla büyük bir şokta. İşte saat saat Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili son durum:

ÇİN Rusya'nın dostu Çin bile endişeli

*Ukrayna krizinde gelinen son duruma ilişkin Çin'in tavrı merak konusuydu. Çin de endişeli. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ukrayna’daki “kötüleşen” durumdan kaygı duyduklarını belirterek taraflara itidal çağrısında bulundu.

*Kremlin'den de "Ukrayna'nın diplomatik ilişkileri kesme kararı' sonrası yeni bir açıklama geldi. Kremlin, Rusya'nın Ukrayna konusunda tüm diplomatik temaslara açık olduğunu ve Kiev'in Moskova ile ilişkileri kesmesinin durumu daha da kötüleştireceğini söyledi.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, gazetecilere, Rus güçlerinin doğu Ukrayna'da isyancıların elindeki iki bölgeye girip girmediğini teyit etme durumunda olmadığını söyledi. Peskov, asker gönderme kararının, olayların nasıl geliştiğine bağlı olacağını söyledi.

14.30 Almanya Kuzey Akım 2'yi durdurdu!

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın son eylemleri göz önüne alındığında, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının onaylanmasının devam edemeyeceğini söyledi. Rus doğal gazını Almanya’ya taşıyan boru hattı geçen Eylül ayında tamamlandı, ancak henüz faaliyete geçmedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de boru hattının derhal durdurulmasını talep etmişti.

Tepkiler Zelensky: Tüm diplomatik ilişkileri kesiyoruz

*Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, düzenlediği basın toplantısında, Rusya ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi yönünde dışişleri bakanlığından gelen talebi değerlendirdiğini belirtti. Zelenskiy, Avrupalı ​​müttefiklerini Moskova'ya yaptırım uygulamak için beklememeye çağırdı.

*Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri tanımasının ardından Rusya ordusunun Donbas'a girdiğini açıkladı. Borrell "Donbas'ı Ukrayna'nın bir parçası olarak kabul ediyoruz" dedi.

*AB dışişleri bakanları, bugün Rusya'ya yaptırım gündemiyle acil toplanacak.

*İngiltere Başbakanı Johnson 'Rusya'ya karşı derhal ekonomik yaptırım paketi oluşturacağız' dedi.

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SON DURUM RUSYA ANLAŞMADAN ÇEKİLDİ

*LPR'den yapılan açıklamada 'Ukrayna son 24 saat içinde ateşkesi 65 kez ihlal etti, 29 yerleşim yeri bombalandı' denildi.

*Sputnik, konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde Rusya Federasyon Konseyi Komiteleri'nin DPR ve LPR ile anlaşmaları bugün öğleden sonra görüşeceğini duyurdu.

*Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise 'Ukrayna, Minsk Anlaşmaları'ndan fiilen çekilmiştir' denildi.

*Moskova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın iki ayrılıkçı bölgesine asker gönderme kararının ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmeye hala hazır olduğunu söyledi. Dışişleri bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova 'En zor anlarda bile diyoruz ki: Müzakerelere hazırız' dedi.

'Kopyala-yapıştır' işgal! 2008'deki emrin aynısını verdi Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı tanıma kararının metni ise epey dikkat çekti. Çünkü metnin, Rusya'nın 2008'de Gürcistan'ın Abhazya ve Güney Osetya bölgelerine işgal talimatı verdiğinde yayımladığı metnin neredeyse birebir aynısı olduğu görüldü. Gürcistan Parlamentosu Milletvekili Alona Shkrum'un sosyal medya hesabından iki karar metnini paylaşmasıyla ortaya çıkan gerçek, "Rusya kopyala-yapıştır yöntemiyle işgal başlattı" yorumlarına neden oldu.



BMGK toplandı 'Yeni bir kan banyosuna izin vermeyeceğiz'

Rusya’nın Ukrayna’daki ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlığını tanımasının ardından, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Türkiye saati ile 05.00’te New York’ta toplandı. Rusya’nın BM Büyükelçisi Vasily Nebenzya, Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmasında Moskova’nın “diplomasiye açık” olduğunu söyledi ancak Ukrayna’yı saldırganlıkla suçlayarak ayrılıkçı bölgeleri bu saldırganlık karşısında savunmak gerektiğini vurguladı. Nebenzya, 'Donbas'ta yeni bir kan banyosuna izin vermek niyetinde olmadıklarını' söyledi.

SON DAKİKA RUSYA TANKLARI İŞGALE BAŞLADI

Rus İnterfaks Haber ajansı, de facto Donetsk Halk Cumhuriyeti sınırları içinde zırhlı araçlardan oluşan geniş konvoyların görüldüğünü duyurdu. Ajans haberini görgü tanıklarına dayandırdı.

Numarasız tanklar bölgede devriye gezmeye başladı Aylardır Ukrayna’yı tüm gücüyle çepeçevre saran Rusya, sonunda Doğu Ukrayna’ya askerini ilerletmeye başladı. Putin’in kararı sonrasında bölgeye üzerinde hiçbir işaret olmayan çok sayıda tank ilerlemeye başlarken görgü tanıkları tankların Donetsk’e doğru ilerlemeye başladığını da aktardı. Reuters haber ajansı, Donetsk’in eteklerinde en az 5 tank görüldüğü belirtilirken kasabanın farklı bölgelerinde de iki tank daha görüldüğünün altını çizdi. Haberde tankların üzerinde herhangi bir resmi yazı veya işaret bulunmadığı da vurgulandı.