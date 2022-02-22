Kumarhaneci Halil Falyalı cinayetinde Söylemez Kardeşler Çetesi liderleri tutuklandı
KKTC'de kumarhane, otel ve sanal bahis işi yapan Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin İstanbul'da gözaltında bulunan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Tutuklananlar ikisi Söylemez Kardeşler Çetesi liderleri Mustafa Söylemez ile Mehmet Faysal Söylemez...Abone ol
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin İstanbul'da gözaltında bulunan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Gözaltında tutuldukları İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen 8 şüphelinin, Falyalı cinayeti soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alındı.
İfade verme işlemlerinin ardından şüpheliler Mustafa Söylemez, Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Mehmet Faysal Söylemez, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Ahmet Naim M, Metin S. ve Celal B. ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Tutuklama istemiyle sevk edilen ve hakimlik sorgusu biten 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Diğer 3 şüpheli, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest b