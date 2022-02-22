BIST 2.019
DOLAR 13,88
EURO 15,76
ALTIN 842,76
HABER /  GÜNCEL
ADV Nisan ayında açık ısıtmalı havuz keyfi ile tatil sezonu başlasın

Kumarhaneci Halil Falyalı cinayetinde Söylemez Kardeşler Çetesi liderleri tutuklandı

Kumarhaneci Halil Falyalı cinayetinde Söylemez Kardeşler Çetesi liderleri tutuklandı

KKTC'de kumarhane, otel ve sanal bahis işi yapan Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin İstanbul'da gözaltında bulunan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Tutuklananlar ikisi Söylemez Kardeşler Çetesi liderleri Mustafa Söylemez ile Mehmet Faysal Söylemez...

Abone ol

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin İstanbul'da gözaltında bulunan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Gözaltında tutuldukları İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen 8 şüphelinin, Falyalı cinayeti soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alındı.

İfade verme işlemlerinin ardından şüpheliler Mustafa Söylemez, Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Mehmet Faysal Söylemez, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Ahmet Naim M, Metin S. ve Celal B. ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Tutuklama istemiyle sevk edilen ve hakimlik sorgusu biten 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Diğer 3 şüpheli, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest b

ÖNCEKİ HABERLER
Pervin Buldan: HDP'siz siyaset çöp olmaya devam edecek
Pervin Buldan: HDP'siz siyaset çöp olmaya devam edecek
Nisan ayında açık ısıtmalı havuz keyfi ile tatil sezonu başlasın
Nisan ayında açık ısıtmalı havuz keyfi ile tatil sezonu başlasın
Bursa'dan alkışlanacak hareket! Alperen istedi başkan yaptı: Hüznümüzü birkaç günde...
Bursa'dan alkışlanacak hareket! Alperen istedi başkan yaptı: Hüznümüzü birkaç günde...
Rusya'nın kararı sonrası Türkiye ne yapacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da tehditler soruldu
Rusya'nın kararı sonrası Türkiye ne yapacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da tehditler soruldu
Fenerbahçeli Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! Ailesine bile söylememiş meğer bir gece önce
Fenerbahçeli Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! Ailesine bile söylememiş meğer bir gece önce
İclal Aydın kitapları Üç Kız Kardeşler konusu nedir kaç sayfa?
İclal Aydın kitapları Üç Kız Kardeşler konusu nedir kaç sayfa?
Rusya'ya ilk yaptırım geldi! Almanya baskılara dayanamadı ve Kuzey Akım 2 için kararını ilan etti
Rusya'ya ilk yaptırım geldi! Almanya baskılara dayanamadı ve Kuzey Akım 2 için kararını ilan etti
İclal Aydın kaç yaşında aslen nereli evli mi? İclal Aydın eşleri kimdir?
İclal Aydın kaç yaşında aslen nereli evli mi? İclal Aydın eşleri kimdir?
Rusya Ukrayna krizi! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Savaş en çok Türkiye'ye zarar verir
Rusya Ukrayna krizi! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Savaş en çok Türkiye'ye zarar verir
Ukrayna - İspanya maçı güvenlik nedeniyle ertelendi
Ukrayna - İspanya maçı güvenlik nedeniyle ertelendi