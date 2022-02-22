Fenerbahçeli Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! Ailesine bile söylememiş meğer bir gece önce

Fenerbahçe'nin Hataysphor'u 2-0 yendiği maçta taraftarın gönlünü kazanan Arda Güler'le ilgili detaylar dikkat çekti. İlk 11'de olduğunu son ana kadar söylemediği belirtilen Arda'nın Hatayspor'u bir gece önce 30 video izleyerek analiz ettiği ortaya çıktı.

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Süper Lig'de Hatayspor'u Serdar Dursun'un attığı iki penaltı golüyle mağlup eden Fenerbahçe ligde üst üste ikinci kez kazanmayı başardı. Bu sezon ilk kez bir maça 11'de başlayan Arda Güler fırtınası esmeye devam ediyor...

Arda Güler, 271 farklı ligi kapsayan, 100'den fazla parametrede futbol veri karşılaştırma platformu Comparisonator'un verilerine göre orta saha oyuncuları arasında 354.89 indeks derecelendirmesi ile Kayserisporlu Abdulkadir Parmak'ın ardından 2. sırada yer aldı. 5 top kazanan 16 yaşındaki yıldız, rakip sahada 2 top alarak zirveye çıktı.

Arda Güler Hatayspor maçında, 6'sı başarılı olmak üzere 9 atak organizasyonunda başrolü oynadı. 41 başarılı pas ile Miha Zajc'ın ardından 2. oldu.

4 başarılı uzun pas ile kendine ilk sırada yer bulurken, rakip 3. bölgesine yapılan başarılı pas kategorisinde de yaptığı 10 pas ile 3. sırada kaldı.

Arda'nın Hatayspor'u bir gece önce analiz ettiği ortaya çıktı

Sarı-lacivertlilerin Hatayspor'u 2-0 mağlup ettiği maça 11 başlayan ve 73 dakika sahada kalan 16 yaşındaki oyuncu, performansıyla büyük alkış almıştı. Sabah'tan Volkan Demir'in haberine göre genç yeteneğin bu mücadeleye özel hazırlandığı ve bir gece önce rakibini analiz ettiği kaydedildi.

Antremanda ilk 11'de oynattı

Taktik antrenmanda İsmail Kartal kendisini 11'de oynatınca teknik heyetten Hatayspor'la ilgili videoları aldı. Toplam 30 video izleyerek tüm gece rakibi kendi başına da analiz etti. Bu çalışmanın ardından sabah saatlerinde teknik direktör İsmail Kartal, Arda'ya 11'de olduğunu söyledi.

Ailesine bile söylemedi

Çok heyecanlanan Arda Güler, 11'de olduğunu son ana kadar ailesine bile söylemedi. Maç öncesinde "İlk 15 dakika rakibi tartacağım. Ondan sonra kendi oyunumu oynayacağım" stratejisini belirleyip bunu ağabeyleriyle ve hocasıyla paylaştı. Bunda da başarılı oldu.

Atılan ilk golde atağı olgunlaştıran isimdi. Arda, normal futbolcu profilinden çok farklı bir görüntü çiziyor. Onun için yapılan yorum, "Yaşından çok büyük ve olgun." Asla sosyal medyada kendisiyle ilgili yazılanlarla ilgilenmiyor.

A takımda olmasına rağmen altyapıdaki arkadaşlarıyla bağını kesmiyor. Sosa ve Mesut gibi kendisini çok seven yıldız isimlerden sürekli altyapıya malzeme yardımı sağlıyor.

Defansif anlamda takımına büyük taktı sağladı

16 yaşındaki oyuncu, sahada kaldığı 73 dakika boyunca takımına defansif anlamda da büyük katkı sağladı. Merkez orta saha oyuncuları baz alındığında 26'ncı haftada 14 defansif aksiyon ile 3'üncü sırada yer alan Arda Güler, 12 başarılı defansif aksiyon ile de bu alanda zirvenin sahibi oldu. Karşılaşma boyunca 5 top kazanan genç oyuncu, rakip sahada 2 top kazanarak bu alanda da merkez orta sahalar arasında ilk sırada yer aldı.

Pas kalitesi ile herkesin beğenisini topladı

Arda Güler, Atakaş Hatayspor karşılaşmasında bulunduğu atak organizasyonlarında da attığı paslar ile taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. 41 başarılı pas ile Miha Zajc'ın ardından merkez orta sahalarda 2'nci sırada yer alan Arda Güler, 4 başarılı uzun pas ile bu alanda ilk sırada kendisine yer buldu. Arda Güler, rakip 3'üncü bölgesine yapılan başarılı pas kategorisinde de yaptığı 10 pas ile 3'üncü sırada yer aldı.