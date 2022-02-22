İclal Aydın kitapları Üç Kız Kardeşler konusu nedir kaç sayfa?

Kanal D ekranlarında bu akşam Üç Kız Kardeş adında yeni bir dizi başlayacak. İclal Aydın'ın aynı adlı kitabından uyarlanan dizini de İclal Aydın evin annesi Nesrin'i oynayacak. 50 yaşında olan İclal Aydın aslen Nevşehirli. 3 kez evlilik yapan İclal Aydın, şu anda bekar. Zeynep Lal Başbuğ adında bir kızı vardır. Peki İclal Aydın kitapları hangisi?

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Kanal D ekranlarında ilk bölümü ile yayınlanacak dizi Üç Kız Kardeş bu akşam ekran macerasına başlıyor. Dizi, İclal Aydın'ın aynı adlı kitabından uyarlama. Kitabın yazarı İclal Aydın dizide evin annesi Nesrin'i oynuyor. Peki Üç Kız Kardeş dizisinde anne olan Nesrin, yani İclal Aydın kimdir, aslen nereli, evli mi, kızının babası kimdir? İclal Aydın kitapları ,üğ

İclal Aydın, 14 Eylül 1971 tarihinde Nevşehir'de doğmuştur. İclal Aydın, memur olan ailesinin görev yeri olan Nevşehir'de doğdu. İclal Aydın, bir yaşındayken babasının tayin olmasıyla Ankara'ya geldiler. İlkokulu Ankara'da bittikten sonra bir süre Elazığ Anadolu Lisesi'nde yatılı olarak okudu. Annesiyle babası boşanınca Ankara'ya geldi. Liseyi Ankara'da Yenimahalle Mustafa Kemal Lisesi'nde okudu.

Ortaokul ve lise yıllarını yazarak ve tiyatro çalışmaları yaparak Ankara'da geçirdi. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü kazanıp üniversite eğitimine başladı ancak 2. sınıfta okulu bırakıp Berlin'e yerleşti. Almanya´da hayatını devam ettirmek için hem tiyatro yaptı, hem de restoranda bulaşıkçı olarak çalıştı. Almanya'da altı yıl profesyonel tiyatro yaptı. Çeşitli sosyal çalışmalara, workshop'lara katıldı. 1996 yılında tiyatroyu bırakarak Berlin'den Türkiye'ye döndü ve 1997 yılından itibaren televizyon projelerinde yapımcı-sunucu ve oyuncu olarak çalışmaya başladı. 1990 yılından beri Tiyatro ve televizyon projeleri üretiminde metin yazarlığı da yaptı.

Kariyeri;



1997 yılında Ayna grubunun 'Ölünce Sevemezsem Seni' klibinde rol aldı. HBB'de gündüz kuşağında, '2'den 4'e' adında kadınlara yönelik bir program sundu.

1998-2000 yılları arasında da Radyo D, Radyo Cumhuriyet, Radyo Kent, BRT FM'de program yaptı. 1999'da Hayat Güzeldir programıyla BRT'ye geçti. Hayat Güzeldir programı için yazdığı günlükleri ve metinleri bir araya getirerek ilk kitabını oluşturdu. Çeşitli dizilerde oynadı. 2003-2005 yılı arasında haftalık bir kadın dergisinin yayın yönetmenliğini yaptı.

2001-2013 yılları arasında önce Sabah, sonra Vatan gazetesinde söyleşiler ve günlük köşe yazıları yazdı.

2006 yılında Star TV'de yayınlanan 'İki Aile' dizisinde rolünü Emre Kınay ile birlikte oynamıştır.

2012 yılında 'Aşkın Halleri' adlı bir dizide Metin Akpınar, İpek Tuzcuoğlu ve Güven Kıraç ile başrolde oynadı.

2014 yılında 'O Hayat Benim' adlı dizide Hasret karakterini canlandırırken; Keremcem, Ceren Moray, Ezgi Asaroğlu, Sinan Albayrak, Oya Başar, Zeynep Eronat, Yeşim Ceren Bozoğlu ile birlikte rol almıştır.

2014 - 2015 - O Hayat Benim (Hasret) (TV Dizisi)

2014 - Arkadaşım Hoşgeldin (Kendisi) (Tv Programı)

2012 - Gına (TV Dizisi)

2012 - Göç Zamanı (Zehra) (TV Dizisi)

2012 - Aşkın Halleri (Asiye) (TV Dizisi)

2009 - Haneler (Kendisi) (TV Dizisi)

2009 - Güldünya (Canan) (TV Dizisi)

2006 - İki Aile (Eda Aydeniz/Karaman) (TV Dizisi)

2005 - Organize İşler (Hilal) (Sinema Filmi)

2004 - Avrupa Yakası (TV Dizisi)

2003 - Vizontele Tuuba (Reyhan ) (Sinema Filmi)

2001 - Dedem, Gofret ve Ben (Ayfer) (TV Dizisi)

2000 - Zor Hedef (Bahar) (TV Dizisi)

2000 - Yarın Geç Olmayacak (TV Filmi)

2000 - Vizontele (Reyhan) (Sinema Filmi)

1998 - Sıcak Saatler (Melek) (TV Dizisi)

1995 - Mirasyediler (Ayla) (TV Dizisi)

1995 - Bir Demet Tiyatro (TV Dizisi)