22 Şubat 2022 anlamı ne 2.22.2022 ne demek Happy twosday anlamı

Bugün 22 Şubat 2022... Palindrom günler olarak bilinen bu günler birçok kişi tarafından ilgiyle karşılanıyor. 2 sayısının etkisi, 22.02.2022 tarihinin anlamıyla birlikte merak konusu oldu. Peki "Happy twosday" ne demek, ne anlama geliyor? Bugün saat 22.22'de neler olacak?

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22.02.2022 günü saat 22.22'de neler yaşanacak bugünün anlamı ne? Sosyal medyada 22 Şubat 2022 tarihinde yaşanacak kehanet ve tahminler günün en merak edilen konusu peki bugünün sırrı ne? İşte 'palindrome gün' 2 rakamının tılsımı ve 22.02.2022'nin anlamı...

22 Şubat 2022 tarihinde neler olacak 22.02.2022 tarihi sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında, özellikle '22.02.2022 günü saat 22.22'de neler olacak?' sorusu merak edilen konuların başında geliyor zira 2 rakamının ardışık sıralandığı bu tarih bir daha 2222 yılına kadar bir daha yaşanmayacak. Peki 22.02.2022 tarihinin tılsımı ne, bugün neler olacak ve bizi neler bekliyor? İşte yanıtı...

22.02.2022 miladi takvimde en çok iki rakamının yer aldığı tarih olan bugünle ilgili bir çok kehanet ve tahmin sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Özellikle saat 22:22'de nelerin yaşanacağı merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Palindrom günler, metafizik anlamları olsun olmasın birçok kişi tarafından ilgiyle karşılanıyor. Yakın tarihte palindrom günlerin en bilindik örneği 07.07.2007 tarihi olmuştu. 7 Temmuz 2007 günü evlenmek için gün almak isteyenler nikah dairelerinde sıraya girmesi halen akıllarda iken daha da ilgi çekici bir tarihe geldik: 22.02.2022.

Pek çok insan bugün evlenmek istiyor, sezaryen doğum ile bugün doğum yapmak istiyor: Tarihler 22 Şubat 2022’yi gösterdiğinde 2007 Temmuz’unda yaşananlara benzer bir durumdan söz etmek mümkün görünüyor. Washington Post’un haberine göre, ABD’de evlenmek için en çok tercih edilen şehirlerden biri olan Las Vegas’taki evlenme memurluğu, 22 Şubat 2022 tarihinin 7 Temmuz 2007’den sonra en fazla evliliğin gerçekleşeceği gün olmasını beklediğini açıkladı. Dünyanın diğer bir ucunda, Singapur’da da normal bir günde evlenen çiftlerin dokuz katı kadar çiftin evleneceği duyuruldu. South China Morning Post gazetesi, çift sayıların uğurlu kabul edildiği Çin takvimine göre bu tarihin de uğurlu kabul edildiğini bildiriyor. Sezaryen tarihini bugüne denk getiren ve çocuklarına özel bir doğum gününde kucağına almak isteyen çiftler de yok değil. Palindrom günlerin uğurlu olup olmadığı bir yana, bu tarihlerde özel etkilerin söz konusu olduğundan bahsediliyor ve niyetleri netleştirmek için tavsiyeler sıralanıyor.

alindrom ne demek, 22.02.2002'nin anlamı ne: Tersten okunuşu da aynı olan cümle, sözcük ve sayılara palindrom adı veriliyor. Gün/ay/yıl sistemine göre 22/02/2022 tarihi de palindrom günler arasında yer alıyor. ABD’deki Portland Üniversitesi’nde çalışan öğretim görevlisi Prof. Aziz İnan da yaptığı çalışmalarla palindrom günleri tespit etmiş, ABD basınında oldukça ilgi çekmişti. Prof.Aziz İnan tarafından hazırlanan 21. Yüzyıl’da Yer Alan Tüm Palindrom Tarihlerin Listesi’ne göre iki tarih sisteminde tek ortak palindrom gün 2 Şubat 2022 tarihi.

22 Şubat 2-22-22 tarihinin anlamı ve etkileri: Ülkemizde yapılan yorumlara gelmeden önce, Washington Post’ta yer alan haberin devamına göz atalım. Görüşleri alınan Numerolog Ann Perry'nin bu konuda bazı düşünceleri var. “Bir portal açılıyor” diyen numerologlara biraz sinirlendiğini belirten Perry "İki numaranın enerjisi ortaklık, sabır ve diplomasi, denge, duyarlılık ve işbirliği ile ilgilidir" diyor. Ancak söylediğine göre numeroloji burada bitmiyor.

22.02.2022'nin anlamı bu matematikte gizli: “22 Şubat 2022'nin neyle ilgili olduğu bulmak istiyorsanız, onu üç bölüme ayırmanız gerekir. Şubat ikinci aydır ancak bir de tarih var: 22. Kendini tekrar ediyor, buna ana numara denir." Perry, sonrasında 2022'nin tüm basamaklarını toplayınca ortaya çıkan sayıyı hatırlatıyor: 2+0+2+2=6. Ancak burada, 22.2.2022’ye dair üç titreşim olmasına daha fazla dikkat çekiyor ve “Hepimizi kendimizi ifade etmeye teşvik eden üç titreşim söz konusu. Örneğin, insanlara artık onların paspası olmayacağınızı söylemek gibi…" diyerek ekliyor: “Söz konusu enerji, düğünler ve bebekler hakkında konuşmak gibi daha havadar bir enerjiden çok daha ağır ve dönüştürücü.”

2.02.2022 tarihinde neler yapmalı, saat 22.22'nin önemi ne: 22.02.2022 tarihi 2'nin yoğun olduğu bir enerjiyi içeriyor. Bu nedenle başlıca sevgi, birliktelik, yardım ve şefkat çalışılmalı... Özellikle 2 enerjisi saat 22. 22'de had safhaya ulaşacağı için edilecek dualar, ya da olumlama çalışmalarının bu saatte yapılması, spritüel çalışma uzmanlarınca tavsiye ediliyor.

Örneğin yarın bir yardımda bulunabilir, birine bir iyilik yapabilir, bir hayvan besleyebilirsiniz. Sevdiğiniz kişilerle bağlantı kurabilir onlara sadece seni seviyorum bile olsa kalbinizden birkaç cümle söyleyebilirsiniz.

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Tarihler 22 Şubat 2022’yi gösterdiğinde 2007 Temmuz’unda yaşananlara benzer bir durumdan söz etmek mümkün görünüyor. Washington Post’un haberine göre, ABD’de evlenmek için en çok tercih edilen şehirlerden biri olan Las Vegas’taki evlenme memurluğu, 22 Şubat 2022 tarihinin 7 Temmuz 2007’den sonra en fazla evliliğin gerçekleşeceği gün olmasını beklediğini açıkladı. Dünyanın diğer bir ucunda, Singapur’da da normal bir günde evlenen çiftlerin dokuz katı kadar çiftin evleneceği duyuruldu. South China Morning Post gazetesi, çift sayıların uğurlu kabul edildiği Çin takvimine göre bu tarihin de uğurlu kabul edildiğini bildiriyor. Sezaryen tarihini bugüne denk getiren ve çocuklarına özel bir doğum gününde kucağına almak isteyen çiftler de yok değil. Palindrom günlerin uğurlu olup olmadığı bir yana, bu tarihlerde özel etkilerin söz konusu olduğundan bahsediliyor ve niyetleri netleştirmek için tavsiyeler sıralanıyor.

Palindrom ne demek? Palindrom günler hangileri?

Tersten okunuşu da aynı olan cümle, sözcük ve sayılara palindrom adı veriliyor. Gün/ay/yıl sistemine göre 22/02/2022 tarihi de palindrom günler arasında yer alıyor. ABD’deki Portland Üniversitesi’nde çalışan öğretim görevlisi Prof. Aziz İnan da yaptığı çalışmalarla palindrom günleri tespit etmiş, ABD basınında oldukça ilgi çekmişti. Prof.Aziz İnan tarafından hazırlanan 21. Yüzyıl’da Yer Alan Tüm Palindrom Tarihlerin Listesi’ne göre iki tarih sisteminde tek ortak palindrom gün 2 Şubat 2022 tarihi.



Beklenen gün 22 Şubat: 2-22-22 tarihinin anlamı ve etkileri

Ülkemizde yapılan yorumlara gelmeden önce, Washington Post’ta yer alan haberin devamına göz atalım. Görüşleri alınan Numerolog Ann Perry'nin bu konuda bazı düşünceleri var. “Bir portal açılıyor” diyen numerologlara biraz sinirlendiğini belirten Perry "İki numaranın enerjisi ortaklık, sabır ve diplomasi, denge, duyarlılık ve işbirliği ile ilgilidir" diyor. Ancak söylediğine göre numeroloji burada bitmiyor.



“22 Şubat 2022'nin neyle ilgili olduğu bulmak istiyorsanız, onu üç bölüme ayırmanız gerekir. Şubat ikinci aydır ancak bir de tarih var: 22. Kendini tekrar ediyor, buna ana numara denir." Perry, sonrasında 2022'nin tüm basamaklarını toplayınca ortaya çıkan sayıyı hatırlatıyor: 2+0+2+2=6. Ancak burada, 22.2.2022’ye dair üç titreşim olmasına daha fazla dikkat çekiyor ve “Hepimizi kendimizi ifade etmeye teşvik eden üç titreşim söz konusu. Örneğin, insanlara artık onların paspası olmayacağınızı söylemek gibi…" diyerek ekliyor: “Söz konusu enerji, düğünler ve bebekler hakkında konuşmak gibi daha havadar bir enerjiden çok daha ağır ve dönüştürücü.