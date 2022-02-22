Donbass nerede Ukrayna haritasına bakın! Ukrayna Rusya'ya direnebilir mi işte askeri gücü

UKRAYNA Donbass bölgesinin Rusya tarafından tanınmasıyla dünya gündeminde. Peki Ukrayna haritasında Donbass nerede kalıyor, komşuları hangi ülkeler? Ukrayna savaşta Rusya'ya karşı direnebilecek askeri varlığa sahip mi? İşte Ukrayna haritası ile tarafların askeri güçleri...

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RUSYA Ukrayna Donbass'ta ayrılıkçıları tanıdı ve tanklarını bu bölgeyi işgal etmek için harekete geçirdi. Ukrayna haritasına baktığımızda Donbass Rusya sınırında bulunan bir bölgenin ismi... Donetsk ve Luhanks kentlerinden ibaret olan Donbass bölgesi Rusya yanlısı ayrıkçıların yoğunlukta olduğu bir bölge... Donbas'taki Rusya destekli ayrılıkçılarla Ukrayna askerleri arasındaki çatışmalar, ateşkes anlaşmasına rağmen 2014 yılından bu yana devam ediyor. Rusya, kendilerini bağımsız devletler olarak ilan eden Donetsk ve Luhansk'ı şimdiye kadar resmi bir şekilde tanımamıştı.

Bununla birlikte 2019 yılından bu yana Moskova, Donbas'ta yaşayan çok sayıda kişiye Rusya pasaportu temin etti. Rusya Acil Durum Bakanlığı bu sabah Ukrayna'nın doğusundaki 60 binden fazla sivilin Rusya'ya geçtiğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 21 Şubat 2022 tarihinde, barış görüşmelerini fiilen sona erdirerek, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın "bağımsız ülkeler olarak tanınma" talebini kabul ettiklerini açıkladı. Putin, iki bölgeye de barış gücü göndermeye karar verdi ve tanklarını buralara sürdü.

Ukrayna direnebilir mi askeri varlığı ne kadar?

Askeri analistler, Ukrayna ordusunun 2014’e kıyasla daha güçlü ve hazırlıklı olduğu görüşünde birleşirken, Rus askeri envanterinin genişliği ise dikkat çekiyor. Ukrayna’nın askeri harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılasına oranı 2021’de 5,9 milyar dolarla yüzde 4,1 seviyesinde gerçekleşti. Rusya’nın ise ordusu için yaptığı harcamaların 2021’de gayrisafi yurt içi hasılasına oranı 61,7 milyar dolarla yüzde 4,3 seviyesindeydi.

*Rus ordusunun, 850 bin aktif askeri personeli, 250 bin rezerv personeli ve 200 bin de paramiliter kuvveti bulunurken, Ukrayna ordusunun 250 bin aktif askeri personeli, 250 bin rezerv personeli ve 50 bin de paramiliter kuvveti var.

*Kara kuvvetleri anlamında da Rusya 12 bin 420 tank, 30 bin 122 zırhlı araç, 6 bin 574 kundağı motorlu topçu, 7 bin 571 çekili topçu ve 3 bin 391 mobil roketatar ile Ukrayna’ya karşı üstünlüğe sahip.

*Rus hava kuvvetlerinde 772 savaş uçağı, 739 saldırı uçağı ve 2 binden fazla helikopter bulunurken, Ukrayna’ya ait 69 savaş uçağı, 29 saldırı uçağı ve yaklaşık 60 helikopter var.

*Rusya, 1 uçak gemisi, 15 muhrip, 70 denizaltı ve 11 fırkateynle, muhrip veya denizaltısı bulunmayan, sadece bir firkateyne sahip Ukrayna’ya karşı bu alanda da üstünlük kuruyor.

*Rus yetkililerin vurguladığı önemli bir unsur da sahip oldukları nükleer başlık sayıları. Rus nükleer cephaneliğinde, 1600 adedi balistik füze ve stratejik bombardıman uçaklarına yerleştirilmek üzere 4 bin 490 savaş başlığı olduğu tahmin ediliyor.