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Rusya'nın Ukrayna işgali Türkiye'yi etkiler mi? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın yanıtladı

Rusya'nın Ukrayna işgali Türkiye'yi etkiler mi? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın yanıtladı

RUSYA 'nın Ukrayna'nın üzerine yürüyeceğini resmen ilan etmesiyle artık savaş resmen kapıda. Türkiye'nin ilk zamanlardan itibaren iki tarafa da itidalli yaklaşımı biliniyor hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan arabulucu olma teklifini dile getirmişti. Dün gerçekleşen restleşmelerin ardından Türkiye'nin de yaklaşımı merak ediliyor.

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Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Prof Dr. Mesut Hakkı Çaşın, milletler hukukuna göre Rusya'nın Kiev'i almasının tüm Ukrayna'yı alması demek olduğunu Putin'in hedefinin de bu olduğunu belirtti.

A Haber'e konuk olan Prof. Dr. Mesut Hakkı Çaşın, 'Rusya'nın işgale başladığını çok net bir biçimde görüyoruz. Orada 8.5 milyon Rus yaşıyor, bu tamam. Siz daha önce orayı tanıdınız büyükelçi atadınız. Bu tanımanın arkasında garantör devletler de var.

Ukrayna'daki nükleer silahlar Rusya'ya verilince Ruslar sesini çıkarmamıştı. Bir devletin topraklarının nasıl işgal edildiğini net bir biçimde görüyoruz.

Belarus sınırına asker yığdılar. Devletler hukukuna göre Kiev'in alınması demek bütün Ukrayna'nın alınması demek. Sovyet anayasasına göre siz orayı tanıdınız oraya büyükelçi atadınız. Bu tanımanın arkasında garantör bir devlet var. Ukrayna'daki nükleer silahlar Rusya'ya verilince Rusya sesini çıkarmadı.' dedi.

Soru: Türkiye bu işin neresinde? Bu kriz bizi ülkemizi nasıl etkiler?
'Cumhurbaşkanı Erdoğan kimsenin yapmadığını yaptı. 'Biz Karadeniz'de acı istemiyoruz' dedi. Zelenski seçilmiş bir devlet başkanıdır. Putin, 'Ben onu tanımıyorum' diyor. Bu doğru değil. Türkiye'nin masaya getirdiği teklif Minsk'in konuşulmasıydı. Ankara, burada itidalli duruyor. Türkiye'ye olumsuz bir etkisi olacağını düşünmüyorum.

Rusya, enformasyonu çok iyi kullanıyor. Eğer Ukrayna ordusu Donetsk'e saldırırsa, Luhansk'ta Ruslar öldürülürse Ruslar oraya girer ve Ukrayna'yı tarumar eder. Aslında Rusların istediği de bu.'

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Dışişleri Bakanlığı, son gelişmeler çerçevesinde Türk vatandaşlarının Ukrayna’nın doğu bölgelerinden ayrılmalarını kuvvetle tavsiye etti.

Bakanlıktan, Ukrayna’nın Doğu Bölgelerine seyahat ve güvenlik durumu ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ukrayna’nın Doğu bölgelerindeki son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna’nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir. Vatandaşlarımızın gerekli durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir"ifadeleri kullanıldı.

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