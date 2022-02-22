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Antalya'da 3 çoçuk annesi kadın abisine güvendi yıllar sonra gelen evrakla yıkıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da 3 çoçuk annesi kadın abisine güvendi yıllar sonra gelen evrakla yıkıldı

Antalya’da yaşayan üç çocuk annesi kadın, 2013 yılında ağabeyi tarafından kendisi adına iş yeri açıldığını belirterek, adına 115 bin TL borç yapıldığını ve evine icra geldiğini iddia etti.

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Antalya’da yaşayan üç çocuk annesi Leyla Yıldırım'ın (28) ağabeyi T.M., iddiaya göre, 2013 yılında, Yıldırım üzerinden geri dönüşüm şirketi kurdu.

Ağabeyi 2015 yılında ise şirketi kapattığını söyledi. Yıldırım’a 2017 yılında evlendikten sonra evine icra kağıtları gelmeye başladı. Durumu abisine ileten kadına ağabeyi tarafından borçların kısa sürede ödeneceği söylendi.

İddiaya göre, 2019 yılında ise bu kez kadının ağabeyi borçlarını ödemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine kadın polise giderek ağabeyi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bir süre sonra UYAP sisteminden sorgulama yapan kadın, kendisi adına 64 bin TL vergi borcu, 28 bin TL karşılığında imzalanmış senet ve 23 bin TL birikmiş kira borcu olduğunu gördü.

"2017 yılında evlendikten sonra icra kağıtları gelmeye başladı"
Gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşayan 3 çocuk annesi kadın Leyla Yıldırım, başından geçenleri şöyle anlattı:
“2013 yılında ben 18 yaşını doldurduktan sonra abim ve yengem benim yanıma geldi. Bana benim üzerime şirket açacağını söyledi. Ben borcumu bitirir bitirmez şirketi senin üzerinden alacağım dedi. Ben de pek bir şey bilmediğim için tamam dedim. Şirketi kurduktan 2 sene sonra şirketi kapattığını söyledi. Ben de tabi güvendim ve sorgulama yapmadım. Hiçbir ödeme almadım. Ben 2015 yılında gittim ablamın yanına. Sigortalı işe girince maaş kesintisi geldi. Ben de durumu abime sordum halledeceğini söyledi. 2017 yılında evlendikten sonra icra kağıtları gelmeye başladı, icra memurları kapıma geldi. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Abime ulaştım. Durumu anlattım. Borçlar olduğunu söyledim. Bana borçları kapatacağını söyledi. Ben de abim olunca inandım” dedi.

"Bir dönem de benim nüfus kaydımı kendi evlerine almışlar"
2017 yılından itibaren Antalya’da yaşamaya başladığını belirten Yıldırım, “2019 yılına kadar bizi hep oyaladı. Biz yine inandık. Ben 2019 yılında dalga geçildiğimi anladım. Ben de giderek şikayette bulundum. Bana barışma teklifi etti. Ben yine bekledim. 2020 yılının sonuna kadar bekledim. Daha sonra rahatsız edilmeye başladım. 2021 yılında dolandırıldığım yönünde şikayette bulundu. Bana başka kişiler de ulaştı, abim tarafından dolandırıldığını belirtti. Biz orada anladık. Bir tek ben değilmişim. Ya benim borcumu öde ya da şikayet ederim dedim. Bir sürü şikayetlerde bulundum. Diğer kişiler de şikayette bulundu. Benim yerime sahte imza atılmış. Ben günü geçtiği için itiraz da edemiyorum. Bir dönemde benim nüfus kaydımı kendi evlerine almışlar. Bana eşi ile birlikte kredi çektirmeye çalıştı. Şu anda 68 bin TL vergi borcum var, 28 bin TL senet imza atılmış, 23 bin TL depo kiralanmış. Evime icra geldi. Benim eşim bu yüzden ailesi ile konuşmuyor. Ben icralar yüzünden diğer borçlarımı ödeyemedim” diye konuştu.

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