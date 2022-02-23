Kuvvetli kar ve yağmur geliyor Meteoroloji alarm verdi: İstanbul İzmir Adana Antalya
TÜRKİYE Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı ve 11 ile sarı kodlu uyarı yapıldı. Bu kez şiddetli yağmur ve kar geliyor. İstanbul, İzmir, Antalya için yoğun yağış uyarısı var. Yağışlar 24 Şubat 2022 perşembe günü şiddetlenecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesinde son hava durumu tahmini ve uyarılar paylaşıldı. Bu hafta yurdun büyük bir kısmında kuvvetli yağışlar etkili olacak. Yağışlar bugün başlarken asıl etkisini 24 Şubat 2022 perşembe günü gösterecek. Özellikle İzmir ve Antalya çevrelerinde gök gürültülü şiddetli yağışlar bekleniyor. İstanbul için yapılan tahminlerde de 3 gün yağmur var. Kar yağışı ise Doğu Anadolu bölgesindeki illeri vuracak. Yarın sulu kar yağışı başlayacak, cuma günü kar etkisini artıracak. İşte Meteorolojiden gelen son hava durumu tahmini:
İzmir, Manisa, Muğla, Adana, Hatay dikkat
Meteorolojinin sitesinde yayınlanan sarı alarmda Ege ve Akdeniz bölgesindeki iller bulunuyor. Çarşamba günü İzmir, Aydın, Muğla, Burdur ve Manisa'da gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Yağışlar asıl etkisini 24 Şubat 2022 perşembe günü gösterecek. Ege bölgesiyle birlikte Akdeniz bölgesi de kuvvetli yağışların etkisine girecek. Antalya, Adana, Hatay dahil bölgedeki iller de sele sebep olabilecek kuvvetli yağışlar bekleniyor.
Bugün hava nasıl? : Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, sabah ilk saatlerde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Burdur'un doğusu, Isparta'nın güneyi, Antalya'nın doğusu (İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare/12 saat); Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/metrekare/12 saat) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
BUGÜN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI VERİLEN İLLER
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışların; Burdur'un doğusu, Isparta'nın güneyi kuvvetli, Antalya'nın doğusu (İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare/12 saat); Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/metrekare/12 saat) olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, deniz üzerinde hortum oluşumu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.