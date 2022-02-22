BIST 2.012
DOLAR 13,87
EURO 15,74
ALTIN 849,25
HABER /  GÜNCEL
ADV Nisan ayında açık ısıtmalı havuz keyfi ile tatil sezonu başlasın

Ayşe Yüksel Survivor 2022 kimdir sevgilisi kim? Ayşe Yüksel kaç yaşında?

Ayşe Yüksel Survivor 2022 kimdir sevgilisi kim? Ayşe Yüksel kaç yaşında?

Survivor 2022 Gönüllüler takımına Atakan'ın yerine gelen isim Ayşe Yüksel oldu. Bu gelişmenin ardından Ayşe Yüksel merak konusu oldu. Üniversite 2. sınıf öğrencisi olan Ayşe Yüksel aslen Düzceli, 22 yaşında. Tam bir spor tutkunu olan Ayşe Yüksel halterle uğraştı, 6 yıl voleybol oynadı şimdi ise tenis antrenörlüğü yapıyor.

Abone ol

Survivor 2022'de Gönüllüler takımındaki Atakan'ın sakatlanmasından ve yarışmaya veda etmesinin ardından Gönüllüler takımına yeni yedek yarışmacı katılacak. Yeni yarışmacının Ayşe Yüksel olduğu açıklandı. Bunun ardından izleyiciler, Survivor Ayşe kimdir? Survivor All Star 2022 Ayşe Yüksel kimdir? Gönüllüler takımına yeni katılacak olan yarışmacı Ayşe kimdir, kaç yaşında, nereli? merak etti. İşte ayrıntılar...

Survivor Ayşe kimdir: Survivor 2021 Ayşe Yüksel Düzceli. 23 Mayıs 2000 doğumlu olan Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde spor yöneticiliği bölümünde okuyor. Üniversite 2. sınıf öğrencisi olan yarışmacı, ortaokulda masa tenisi eğitimine başladı, o yıllarda başladığı halterde başarıyı yakaladı ve genç kategorisinde Türkiye'de 3. oldu.

"Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde Düzce'de doğdum. Düzce Üniversitesi'nde spor yöneticiliği bölümünde 2. Sınıf öğrencisiyim. Ortaokulda masa tenisi eğitimi aldım ayni zaman da 7. Sınıfta haltere başladım ve genç kategorisinde Türkiye'de 3. oldum. 1 yıl yaptıktan sonra bıraktım ve voleybola başladım. 6 yıl mahalli ligde voleybola devam ettim. Aynı zaman da voleybolun ikinci senesinde tenis antrenörlüğüne başladım 4 yıldır devam ediyorum.

Aynı zaman da lisede de basketbol okul takımında yer aldım 3 yıl. Üniversitede 1 yıl futsal ve yüzme dersi gördüm. Şuan tenis hocalığı yapıyorum ve okuyorum." Halterle bir yıl ilgilenen Survivor Ayşe daha sonra voleybol oynamaya başladı. 6 yıl mahalli ligde voleybola devam ederken tenis antrenörlüğü yaptı. 4 yıldır tenis antrenörlüğünü sürdürüyor.

Ayşe Yüksel, Survivor 2022'ye Gönüllüler takımına yedeklerden katılan isim oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya Ukrayna ile diplomatik ilişkileri kesecek mi? Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama
Rusya Ukrayna ile diplomatik ilişkileri kesecek mi? Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama
Nisan ayında açık ısıtmalı havuz keyfi ile tatil sezonu başlasın
Nisan ayında açık ısıtmalı havuz keyfi ile tatil sezonu başlasın
Ukraynalı turistler ülkelerindeki son durumu anlattı! Kiev boşaldı herkes evini arabasını satıyor
Ukraynalı turistler ülkelerindeki son durumu anlattı! Kiev boşaldı herkes evini arabasını satıyor
İngiltere de Rusya'ya yaptırımlarını ilan etti! Peş peşe açıklamalar
İngiltere de Rusya'ya yaptırımlarını ilan etti! Peş peşe açıklamalar
Ali Babacan SMS'le görevden aldı! Gürol Ayan ve ekibinin yeni partisi bakın neresi oldu
Ali Babacan SMS'le görevden aldı! Gürol Ayan ve ekibinin yeni partisi bakın neresi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği binası açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği binası açılışını yaptı
Kumarhaneci Halil Falyalı cinayetinde Söylemez Kardeşler Çetesi liderleri tutuklandı
Kumarhaneci Halil Falyalı cinayetinde Söylemez Kardeşler Çetesi liderleri tutuklandı
Pervin Buldan: HDP'siz siyaset çöp olmaya devam edecek
Pervin Buldan: HDP'siz siyaset çöp olmaya devam edecek
Bursa'dan alkışlanacak hareket! Alperen istedi başkan yaptı: Hüznümüzü birkaç günde...
Bursa'dan alkışlanacak hareket! Alperen istedi başkan yaptı: Hüznümüzü birkaç günde...
Muğla'da bir anlık dalgınlık öldürüyordu! 'Beni yaklaşık 1,5 metre fırlattı, resmen tuzaktı' deyip anlattı
Muğla'da bir anlık dalgınlık öldürüyordu! 'Beni yaklaşık 1,5 metre fırlattı, resmen tuzaktı' deyip anlattı