Ayşe Yüksel Survivor 2022 kimdir sevgilisi kim? Ayşe Yüksel kaç yaşında?

Survivor 2022 Gönüllüler takımına Atakan'ın yerine gelen isim Ayşe Yüksel oldu. Bu gelişmenin ardından Ayşe Yüksel merak konusu oldu. Üniversite 2. sınıf öğrencisi olan Ayşe Yüksel aslen Düzceli, 22 yaşında. Tam bir spor tutkunu olan Ayşe Yüksel halterle uğraştı, 6 yıl voleybol oynadı şimdi ise tenis antrenörlüğü yapıyor.

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Survivor 2022'de Gönüllüler takımındaki Atakan'ın sakatlanmasından ve yarışmaya veda etmesinin ardından Gönüllüler takımına yeni yedek yarışmacı katılacak. Yeni yarışmacının Ayşe Yüksel olduğu açıklandı. Bunun ardından izleyiciler, Survivor Ayşe kimdir? Survivor All Star 2022 Ayşe Yüksel kimdir? Gönüllüler takımına yeni katılacak olan yarışmacı Ayşe kimdir, kaç yaşında, nereli? merak etti. İşte ayrıntılar...

Survivor Ayşe kimdir: Survivor 2021 Ayşe Yüksel Düzceli. 23 Mayıs 2000 doğumlu olan Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde spor yöneticiliği bölümünde okuyor. Üniversite 2. sınıf öğrencisi olan yarışmacı, ortaokulda masa tenisi eğitimine başladı, o yıllarda başladığı halterde başarıyı yakaladı ve genç kategorisinde Türkiye'de 3. oldu.

"Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde Düzce'de doğdum. Düzce Üniversitesi'nde spor yöneticiliği bölümünde 2. Sınıf öğrencisiyim. Ortaokulda masa tenisi eğitimi aldım ayni zaman da 7. Sınıfta haltere başladım ve genç kategorisinde Türkiye'de 3. oldum. 1 yıl yaptıktan sonra bıraktım ve voleybola başladım. 6 yıl mahalli ligde voleybola devam ettim. Aynı zaman da voleybolun ikinci senesinde tenis antrenörlüğüne başladım 4 yıldır devam ediyorum.

Aynı zaman da lisede de basketbol okul takımında yer aldım 3 yıl. Üniversitede 1 yıl futsal ve yüzme dersi gördüm. Şuan tenis hocalığı yapıyorum ve okuyorum." Halterle bir yıl ilgilenen Survivor Ayşe daha sonra voleybol oynamaya başladı. 6 yıl mahalli ligde voleybola devam ederken tenis antrenörlüğü yaptı. 4 yıldır tenis antrenörlüğünü sürdürüyor.

Ayşe Yüksel, Survivor 2022'ye Gönüllüler takımına yedeklerden katılan isim oldu.