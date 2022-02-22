Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği binası açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği kançılarya binasının açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Senegal ile münasebetlerimiz mükemmel düzeyde seyrediyor. İş birliğimiz güçlü bir şekilde devam ediyor." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği kançılarya binasının açılış törenine katıldı. Erdoğan, programa gelişinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan öğrencilerle selamlaştı.

Erdoğan, programda konuşma yaptı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar0

"Sayın Cumhurbaşkanı, kıymetli bakanlar, değerli misafirler, sevgili vatandaşlarım, sevgili işçi kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Her birinize Türkiye'deki kardeşlerinizin selamlarını iletmek istiyorum.

TİKA da Batı Afrika'daki ilk ofisini Dakar'da açtı. Bizim Afrika'yla yeniden kucaklaşmamızın ilk adresi oldu. Bu güçlü bağlarımızı bir adım daha öteye taşıyoruz. Açılışını yaptığımız Dakar Büyükelçiliği'nin yeni kançılarya binasının hayırlı olmasını diliyorum. Konumuyla, mimarisiyle, Türkiye'ye yakışır binanın kazandırılmasının mutluluğunu yaşıyoruz.

"Senegal ile münasebetlerimiz mükemmel düzeyde seyrediyor"

11 Eylül 2020'de Dışişleri Bakanımın ziyareti sırasında temelini attık. Afrika'da pek çok projeyi hayata geçiren Summa ve Tosyalı Holding'e tekrar teşekkür ediyorum. Emekleriyle, alın terleriyle, bu güzel binanın inşasını rekor sürede gerçekleştiren tüm kardeşlerime de özellikle teşekkür ediyorum. Tüm Senegal makamlarına destek dolayısıyla ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Senegal ile münasebetlerimiz mükemmel düzeyde seyrediyor. Ortak siyasi irade inşallah 1 milyar dolara ulaşacağız, iş birliğimiz güçlü bir şekilde devam ediyor. Özellikle büyükelçilik binalarımızın açılış töreninden sonra 50 bin kişilik Senegal Stadyumu'nun açılış törenine de iştirak edeceğiz.

Dakar Büyükelçiliğimiz yeni binalarıyla örnek binalarımızdan bir tanesi oldu. Vatandaşlarımız onur duyacakları bir büyükelçilik binasına kavuştular. Büyükelçiliğimizin kapıları Senegalli kardeşlerimize açıktır. Siz kardeşlerimizden değerleriyle büyük, vicdanıyla büyük bir devletin vatandaşı olduğunuzu bilerek hareket etmenizi bekliyoruz.

Tüm öğretmenlerimize yine şahsım, milletim adına çok teşekkür ediyorum. Güzel yavrularımızın da geleceğin Senegal'inde güzel görevler alacaklarına inanıyorum. Yeni binaların ülkemize, milletimize ve Senegal'e hayırlı olmasını diliyorum.