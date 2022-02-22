İngiltere de Rusya'ya yaptırımlarını ilan etti! Peş peşe açıklamalar

Rusya'ya yaptırımlar peş peşe gelmeye başladı. Almanya'nın Kuzey Akım 2'yi iptal etmesinin ardından İngiltere de Rus bankalarına yaptırımı duyurdu. Thomas Hobbes'un "İnsan insanın kurdudur" sözünü hatırlatan Başbakan Boris Johnson, Putin'in bu yaklaşımına izin vermeyeceklerini duyurdu.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson Rusya'ya yaptırım kararını açıkladı. Konuya ilişkin Avam Kamarası'nda da konuşan Johnson "İngiltere 5 Rusya bankasına yönelik yaptırımlar uygulayacak. Bu hazırladığımız ilk engelimiz daha fazlası olacak. Daha fazla yaptırım olacak. ABD ve Avrupa ile birlikte durumun büyümesine bağlı olarak yaptırımlarımızı büyüteceğiz"

Johnson ayrıca "Zamanında Kırım ilhak ederince yeterince sert olmadık" derken "Rusya gazına bağımlı kalmaktan uzaklaşmalıyız" dedi.

İngiltere'nin yaptırımları Johnson konuşmasında, “5 bankaya yaptırım kararı aldık. Bunun yanı sıra serveti çok olan 3 isme de yaptırım uyguladık. İngiltere'de ticaret yapmalarına izin verilmeyecek” dedi. Johnson, Rusya'ya yaptırımları şöyle sıraladı: *5 Rus bankasına yaptırım: Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank ve Black Sea Bank

*3 Rus vatandaşına yaptırım: Gennady Timçenko, Boris Rotenberg ve Igor Rotenberg adlı Rus vatandaşlarının İngiltere'deki mal varlıkları donduruldu, bu kişilere İngiltere'ye seyahat yasağı getirildi; bu kişilerle iş ilişkilerine girilmesi yasaklandı.

Thomas Hobbes'un "İnsan insanın kurdudur" sözünü hatırlatan Başbakan Boris Johnson, Putin'in bu yaklaşımına izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi.

Rusya'nın en zengin 6'ıncı ismi Timchanko'ya yaptırım

Johnson’ın bahsettiği isimler arasında Gennady Timchenko da bulunuyor. Putin’e yakınlığıyla bilinen Timchenko, enerji, altyapı ve inşaat sektörlerinde çok aktif… Resmi verilere göre Rusya’nın en zengin 6’ncı ismi olan Timchenko’nun yaklaşık 19 milyar dolarlık serveti olduğu tahmin ediliyor.

AB'nin Rusya'ya ilk yaptırımlarının Ukrayna'daki ayrılıkçıları tanıyanları, bazı Rus bankalarını, Rusya'nın AB piyasalarına erişimini, ayrılıkçılarla ticareti kapsaması bekleniyor.

Büyükelçi çağrıldı

Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrei Kelin, ülkesinin dün Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararının ardından İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Başbakan Boris Johnson'ın resmi sözcüsü gazetecilere verdiği demeçte, "Dışişleri bu sabah Rus büyükelçisini çağırdı" dedi.

AB yaptırım açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB dışişleri bakanlarının bugün Rusya'ya karşı yaptırımları açıklayacaklarını söyledi. Borrell "Oybirliği ile karar çıkacağından eminim" diye ekledi.