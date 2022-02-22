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Rusya Ukrayna ile diplomatik ilişkileri kesecek mi? Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Rusya Ukrayna ile diplomatik ilişkileri kesecek mi? Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Ukrayna'nın doğusundaki iki bölgenin bağımsızlığını tanıma ve asker gönderme kararının ardından Rusya'nın yeni hamlesi merak konusu olurken Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Ukrayna ile diplomatik ilişkileri kesmeyi düşünmediklerini duyurdu.

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Rudenko, Kiev'in Moskova ile diplomatik ilişkileri kesmeyi gündeme getirmesiyle ilgili, gazetecilere değerlendirmede bulundu.

Diplomatik ilişkileri kesme kararının, Kiev tarafının olacağını söyleyen Rudenko, "Biz böyle bir karar düşünmedik. Bu (diplomatik ilişkileri kesmek) bizim seçimimiz değil." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Dışişleri Bakanlığının, ayrılıkçı sözde cumhuriyetleri tanıması nedeniyle Rusya ile diplomatik ilişkileri kesme hususunda kendisinden talepte bulunduğunu, bu konuyu değerlendirdiklerini açıklamıştı.

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