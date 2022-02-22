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Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile görüştü Zelenski'den flaş açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile görüştü Zelenski'den flaş açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna lideri Zelenski Rusya'nın kararına ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Açıklama son dakika olarak Zelenski'den geldi.

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Rusya Ukrayna krizinde kritik görüşmeler peş peşe geliyor. Ukrayna Lideri Zelenski Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüğünü ve desteklerinden ötürü teşekkür ettiğini açıkladı.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yaptığını ve Rusya'nın en son provokatif kararlarında Ukrayna'nın konumunu desteklediği için şükranlarını bildirdiğini duyurdu. Ayrıca Zelenski Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde zirve önerisini kabul ettiği için de teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü karara karşı olduklarını vurguladı. Türkiye'nin tutumunu Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamayla ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözde cumhuriyetleri tanımasının kabul edilmez olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü karara karşı olduklarını, sorunun çözümü için uluslararası alanda diplomasinin tüm imkanlarından yararlanılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile telefon görüşmesinde Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü karara karşı olduklarını vurguladı.
Erdoğan zirvede Türkiye'nin olacağını duyurmuştu

Zelensky'nin BMGK-Türkiye-Almanya ortak zirve önerisi için Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gerek BM Güvenlik Konseyi üyeleri gerekse diğer ülkeler kabul ederse bu buluşmada yerimizi alırız." demişti

NATO ve AB'den açıklamalar
NATO-Ukrayna Konseyi'nin, bugün olağanüstü toplantı düzenleyeceği açıklandı. Avrupa Birliği (AB) de Moskova yönetiminin Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararını kınarken daha geniş siyasi ve ekonomik yaptırımları uygulamaya hazır olduğunu duyurdu.

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