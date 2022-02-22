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Dolar ve altın 20 Aralık'tan sonraki en yüksek seviyeye çıktı! 22 Şubat 2022 döviz ve altın piyasalarında son durum

Dolar ve altın 20 Aralık'tan sonraki en yüksek seviyeye çıktı! 22 Şubat 2022 döviz ve altın piyasalarında son durum

RUSYA Devlet Başkanı Putin'in son çıkışıyla savaş kapıya dayandı. Haliyle piyasalarda da savaş rüzgarları esmeye başladı. Dolar, altın ve petrol fiyatları fırladı. Peki dolar ve euro'da son durum ne? İşte 22 Şubat 2022 dolar ve euro rakamları.

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Dolar ve Euro yeni haftaya hareketli başladı. Dün gün içerisinde 13,74 seviyesine kadar yükselen Dolar, ardından gerileyerek günü 13,66 seviyesinde kapattı. Dolar bugün güne kapanış seviyesinde başlarken, Euro ise günü 15,50 seviyesinden açtı. Ardından tırmanışa geçen dolar 13.90 lirayı aştı. İşte 22 Şubat 2022 Dolar ve Euro ve altın rakamları...

13.90 lirayı görüp 13.85 liraya geriledi
Güne 13,64 seviyelerinde başlayan dolar/TL sabah saatlerinde 13,80’i gördükten sonra 13,70’e çekilmişti ancak öğleden sonra kurda 13,90. seviyesi görüldü. Dolar daha sonra 13.85 lira seviyesine geri çekildi. Güne 15,43 seviyelerinden başlayan Euro/TL’de de 15,78 seviyesi görüldü.

Gram altın 20 Aralık'tan bu güne en yüksek seviyede
Kur korumalı mevduat uygulaması ve Merkez Bankası’nın müdahaleleri, döviz kurlarının bir süredir istikrar kazanmasını beraberinde getirmişti. Hem dolar cinsi ons altın fiyatının hem de dolar/TL’nin yükselmesi üzerine gram altın fiyatında bugün 846 TL seviyesi görüldü. Bu seviye, 20 Aralık’ta 1000 TL’ye yaklaşan zirve sonrasındaki en yüksek seviye oldu.

Türkiye’nin kredi risk priminde de (CDS) bugün 543 seviyesi görüldü.

Borsa İstanbul'da sert kayıplar
Borsa İstanbul’da BIST100 endeksi güne yüzde 2,11 oranında ve 43,06 puanlık düşüşle 1.995 puandan başladı. BIST turizm hisselerinde günlük düşüş yüzde 8’e yaklaştı. BIST 100 daha sonra kayıplarının önemli kısmını geri aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeleri tanıması ve Rus ordusunun Ukrayna’ya girmesi, küresel piyasaları sarsmıştı.

NATO ülkeleri Moskova’ya karşı sert ekonomik yaptırımları duyurmaya hazırlanırken Rusya ve Ukrayna ile yakın ekonomik ilişkileri olan Türkiye’nin de krizden olumsuz etkilenmesi bekleniyor.

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