Baba Vanga'nın dediği her şey çıktı Rusya ve Putin kehaneti gündeme oturdu
RUSYA Ukrayna'da işgale başlayınca Baba Vanga kehanetleri yeniden gündem oldu. Balkanlar'ın Nostradamus'u" lakabıyla bilinen Baba Vanga, dünya Vladimir Putin ismini bilmezken ondan söz etmiş.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki ayrılıkçı yönetimler Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’ni tanıma kararı alarak operasyon emri vermesi bütün dünyada endişe yarattı… Küresel borsalar, gıda tedariki ve ticaretin yanı sıra mülteci krizini de tetiklemesi beklenen bu gelişme başta bölgedeki ülkeler olmak üzere birçok ülke ve topluluğun müdahalesini de beraberinde getirdi.
Halen birçok ülke Rusya’nın geri adım atması için çağrıda bulunurken Moskova’dan uluslararası kamuoyunu rahatlatan bir açıklama gelmedi.
Dünya medyası, “3. Dünya Savaşı geliyor” başlıklarıyla gelişmeleri okurlarıyla paylaşırken, bölgede yaşanan gerilim akıllara Bulgaristan’ın ünlü kahini Baba Vanga’yı getirdi…
11 Eylül saldırılarını, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılmasını, Obama’nın seçimi kazanacağını önceden bilen ve “Balkanlar’ın Nostradamus’u” olarak bilinen Baba Vanga’nın Rusya’yı da yıllar önce övdüğü ortaya çıktı.