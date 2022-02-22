Ukrayna-Rusya krizi fiyatları uçurdu! 22 Şubat gram altın 839 lira oldu İslam Memiş 'düşüş ihtimali bitti' dedi
22 Şubat 2022 Rusya-Ukrayna arasındaki olası savaş gerilimi nedeniyle altın yükselişini sürdürüyor. Gram altın, çeyrek altın fiyatı yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de çarpıcı bir yorumda bulundu.
Altın fiyatları haftanın ikinci gününde ekonomiyi ve altın yatırımı yapanların gündeminde. Ukrayna-Rusya arasında yaşananlar nedeniyle fiyatlar tırmanmaya devam ediyor.
22 Şubat altın fiyatları
22 Şubat gram altın 839,80, çeyrek altın 1.384,00, yarım altın 2.768,00, cumhuriyet altını 5.519,00 liradan alıcı buluyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş daha önce fiyatlara ilişkin yaptığı değerlendirmelerde "Eğer Rusya Ukrayna'ya girerse bildiklerinizi unutun fiyatlar yeniden şekillenir. " demişti.
Memiş son fiyatlara ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: