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Ukrayna-Rusya krizi fiyatları uçurdu! 22 Şubat gram altın 839 lira oldu İslam Memiş 'düşüş ihtimali bitti' dedi

Ukrayna-Rusya krizi fiyatları uçurdu! 22 Şubat gram altın 839 lira oldu İslam Memiş 'düşüş ihtimali bitti' dedi

22 Şubat 2022 Rusya-Ukrayna arasındaki olası savaş gerilimi nedeniyle altın yükselişini sürdürüyor. Gram altın, çeyrek altın fiyatı yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de çarpıcı bir yorumda bulundu.

Ukrayna-Rusya krizi fiyatları uçurdu! 22 Şubat gram altın 839 lira oldu İslam Memiş 'düşüş ihtimali bitti' dedi

Altın fiyatları haftanın ikinci gününde ekonomiyi ve altın yatırımı yapanların gündeminde. Ukrayna-Rusya arasında yaşananlar nedeniyle fiyatlar tırmanmaya devam ediyor. 

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Ukrayna-Rusya krizi fiyatları uçurdu! 22 Şubat gram altın 839 lira oldu İslam Memiş 'düşüş ihtimali bitti' dedi

22 Şubat altın fiyatları

22 Şubat gram altın 839,80, çeyrek altın 1.384,00, yarım altın 2.768,00, cumhuriyet altını 5.519,00 liradan alıcı buluyor.

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Ukrayna-Rusya krizi fiyatları uçurdu! 22 Şubat gram altın 839 lira oldu İslam Memiş 'düşüş ihtimali bitti' dedi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş daha önce fiyatlara ilişkin yaptığı değerlendirmelerde  "Eğer Rusya Ukrayna'ya girerse bildiklerinizi unutun fiyatlar yeniden şekillenir. " demişti.

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Ukrayna-Rusya krizi fiyatları uçurdu! 22 Şubat gram altın 839 lira oldu İslam Memiş 'düşüş ihtimali bitti' dedi

Memiş son fiyatlara ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

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