ABD isteği olduğu için memnun! Yeni yaptırımlar açıklanacak

ABD Rusya'ya ilişkin yaptırımlarını duyurmaya hazırlanıyor. Almanya'nın Rusya'dan gaz alması projesi olan Kuzey Akım 2'den rahatsızlığı bilinen ABD iptal kararına memnuniyetini de dile getirdi.

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Beyaz Saray, Rusya'nın ayrılıkçı sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanımasının ardından Almanya'nın, Rus gazını Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akımı 2 doğal gaz boru hattının sertifikasyon sürecini durdurma kararını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın uzun süredir Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım 2'nin ilerlememesi için Almanya ile hareket edeceğini söylediğini anımsattı.

Dün gece de bu konuda Almanya ile yakın temasta olduklarını belirten Psaki, "Almanya'nın (süreci durdurma) kararını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

- Beyaz Saray, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklayacak

Psaki, ABD'nin de bugün Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklayacağını sözlerine ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve sözde Lugansk Halk Cumhuriyetini tanımasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.

Bunun ardından Biden imzaladığı kararname ile söz konusu iki bölgeden ticareti yasaklamıştı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın sözde ayrılıkçı cumhuriyetleri tanıması üzerine Rus gazını Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akımı 2 doğal gaz boru hattının sertifikasyon sürecinin durdurulması talimatını verdiğini belirtmişti.