BIST 2.012
DOLAR 13,87
EURO 15,74
ALTIN 849,25
HABER /  DÜNYA
ADV Nisan ayında açık ısıtmalı havuz keyfi ile tatil sezonu başlasın

ABD isteği olduğu için memnun! Yeni yaptırımlar açıklanacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD isteği olduğu için memnun! Yeni yaptırımlar açıklanacak

ABD Rusya'ya ilişkin yaptırımlarını duyurmaya hazırlanıyor. Almanya'nın Rusya'dan gaz alması projesi olan Kuzey Akım 2'den rahatsızlığı bilinen ABD iptal kararına memnuniyetini de dile getirdi.

Abone ol

Beyaz Saray, Rusya'nın ayrılıkçı sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanımasının ardından Almanya'nın, Rus gazını Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akımı 2 doğal gaz boru hattının sertifikasyon sürecini durdurma kararını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın uzun süredir Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım 2'nin ilerlememesi için Almanya ile hareket edeceğini söylediğini anımsattı.

Dün gece de bu konuda Almanya ile yakın temasta olduklarını belirten Psaki, "Almanya'nın (süreci durdurma) kararını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

- Beyaz Saray, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklayacak
Psaki, ABD'nin de bugün Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklayacağını sözlerine ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve sözde Lugansk Halk Cumhuriyetini tanımasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.

Bunun ardından Biden imzaladığı kararname ile söz konusu iki bölgeden ticareti yasaklamıştı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın sözde ayrılıkçı cumhuriyetleri tanıması üzerine Rus gazını Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akımı 2 doğal gaz boru hattının sertifikasyon sürecinin durdurulması talimatını verdiğini belirtmişti.

İlgili Haberler
NATO ve AB'den flaş açıklamalar Rusya'nın Ukrayna işgali Türkiye'yi etkiler mi? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın yanıtladı Rusya Ukrayna savaşı Türkiye'de ekmek fiyatını uçuracak! 5 lira bile yetmez İngiltere de Rusya'ya yaptırımlarını ilan etti! Peş peşe açıklamalar Rusya'ya ilk yaptırım geldi! Almanya baskılara dayanamadı ve Kuzey Akım 2 için kararını ilan etti
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ukraynalıların Rusya'dan nefret sebebi Holodomor katliamı Açlıktan birbirlerini yemişler
Foto Galeri Ukraynalıların Rusya'dan nefret sebebi Holodomor katliamı Açlıktan birbirlerini yemişler Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
NATO ve AB'den flaş açıklamalar
NATO ve AB'den flaş açıklamalar
Nisan ayında açık ısıtmalı havuz keyfi ile tatil sezonu başlasın
Nisan ayında açık ısıtmalı havuz keyfi ile tatil sezonu başlasın
Üç Kız Kardeş kitabı kısa özeti- Üç Kız Kardeş kitabı konusu ne, kaç sayfa?
Üç Kız Kardeş kitabı kısa özeti- Üç Kız Kardeş kitabı konusu ne, kaç sayfa?
Rusya'nın Ukrayna işgali Türkiye'yi etkiler mi? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın yanıtladı
Rusya'nın Ukrayna işgali Türkiye'yi etkiler mi? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın yanıtladı
Beşiktaş Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Müslümanlardan etkileyen Alman kadın İslamiyeti seçti: Yeni doğmuş gibiyim
Müslümanlardan etkileyen Alman kadın İslamiyeti seçti: Yeni doğmuş gibiyim
Rusya Ukrayna savaşı Türkiye'de ekmek fiyatını uçuracak! 5 lira bile yetmez
Rusya Ukrayna savaşı Türkiye'de ekmek fiyatını uçuracak! 5 lira bile yetmez
Antalya'da 3 çoçuk annesi kadın abisine güvendi yıllar sonra gelen evrakla yıkıldı
Antalya'da 3 çoçuk annesi kadın abisine güvendi yıllar sonra gelen evrakla yıkıldı
Yunanistan'dan vatandaşlarına Ukrayna uyarısı
Yunanistan'dan vatandaşlarına Ukrayna uyarısı
AB'den Türkiye ile ilgili flaş gri liste kararı
AB'den Türkiye ile ilgili flaş gri liste kararı