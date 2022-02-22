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NATO ve AB'den flaş açıklamalar

NATO ve AB'den flaş açıklamalar

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeleri tanıma kararı almasına Avrupa Birliği ve NATO'dan da tepki geldi. İngiltere ve Almanya yaptırım kararlarını açıklarken NATO ve AB ise toplantı kararları aldı.

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Avrupa Birliği (AB), Moskova yönetiminin Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararını kınarken daha geniş siyasi ve ekonomik yaptırımları uygulamaya hazır olduğunu duyurdu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, AB'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ayrılıkçı sözde cumhuriyetleri tanıma ve ardından bu bölgelere Rus birlikleri gönderme kararını şiddetle kınadığı belirtildi.

"Bu yasa dışı eylem, Ukrayna'nın egemenliğini ve bağımsızlığını daha da baltalıyor. BM Sözleşmesi, Helsinki Nihai Senedi, Paris Sözleşmesi ve Budapeşte Memorandumu dahil olmak üzere, uluslararası hukuk ve uluslararası anlaşmaların ciddi bir ihlalidir." denilen açıklamada, Rusya'ya Minsk anlaşmalarındaki sorumluluğu gereğince, ihtilafın barışçıl çözümü için çalışma çağrısı yaptı.

Açıklamada Rusya'nın Minsk anlaşmalarını da ihlal ettiği ifade edilirken Rusya'nın Normandiya formatı ve Üçlü Temas Grubu içinde çalışma taahhüdünü de bozduğu aktarıldı.

Rusya'nın söz konusu yükümlülüklerini üstlenmeye davet edildiği açıklamada "Diğer devletlere, Rusya'nın ilan edilen bu bağımsızlığı tanıma yönündeki yasa dışı kararına uymamaları çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"AB, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü baltalamaktan sorumlu kişi ve kuruluşlara yönelik ihlallerin yanı sıra ayrılıkçı bölgeler ile tüm ekonomik ilişkiler de dahil olmak üzere, ortaklarımızla koordinasyon içinde yanıt verecektir. Rusya'yı, ayrılıkçı bölgelerle yeni imzalanan anlaşmaları Ukrayna'ya karşı daha fazla askeri adım atmak için bahane olarak kullanmaması konusunda uyarıyoruz. AB, daha geniş kapsamlı siyasi ve ekonomik yaptırımları hızla uygulamaya hazır."

NATO da toplantı kararı aldı

NATO-Ukrayna Konseyi, Rusya'nın Donbass kararı üzerine bugün olağanüstü toplanma kararı aldı.

- Yaptırım paketinin içeriği
AB Konseyi ve AB Komisyonu, Rusya'ya karşı bugün öğleden sonra alınması beklenen ilk yaptırım paketi hakkında ortak açıklama yayımlamıştı. Pakette Rus yetkililerin, Rus ordusunu finanse eden bankaların, Rusya'nın AB mali piyasalarına erişiminin, ayrılıkçı bölgelerle ticaretin hedef alınmasına yönelik teklifler bulunuyor.

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