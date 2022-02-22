Tansu Çiller'in başına geçeceği parti belli oldu! Genel Başkan istifa etti Çiller, Erbakan'la ittifak yapacak
YENİDEN siyaset sahnesine geri döneceği, bunu da kendisinden Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın istediği iddia edilen Tansu Çiller'in başına geçeceği parti belli oldu. O partinin genel başkanı istifa etti. Çiller'in Fatih Erbakan'ın Yeniden Refah Partisi ile ittifak kuracağı öne sürüldü.Abone ol
Yeniden siyaset sahnesine dönüş yapmaya hazırlandığı iddia edilen eski başbakan Tansu Çiller'in olağanüstü kurultayla başına geçeceği öne sürülen Aydınlık Demokrasi Partisi’nde (ADP) Genel Başkan Salih Önel bugün itibariyle istifa ettiğini duyurdu. Önel, istifasının arkasında Çiller'in partiyi kendi aleyhine kışkırtmasının olduğunu iddia etti.
'Çiller'in sağ kolu Ömer Bilgin teşkilatlara emir verdi'
Fatih Önel, son günlerde partinin yönetim kurullarında kendisine karşı anlam veremediği bir muhalefetin ve tepkinin oluştuğunu belirtirken, Çiller’e yakınlığı ile bilinen DYP Isparta eski Milletvekili Ömer Bilgin’in teşkilatların 'kendileri ile hareket etmeleri' için çalışmalar yaptığını belirtti.
İki ay önce Çiller'e 'istersen istifa edeyim' dedim
İstifa etmeden önce Tansu Çiller'le görüştüğünü belirten Önel, yaklaşık iki ay önce Çiller’e bir ziyarette bulunduğunu açıkladı. Bu zirayette Tansu Çiller'e, arzu etmesi halinde partinin başına geçebileceğini söylediğini de aktardı.
Tansu Çiller Fatih Erbakan'la ittifak yapıp...
- DYP’li eski isimlere dayandırılarak, Ağustos 2021’de Salih Önel tarafından kurulan ADP’nin olağanüstü kurultayla başına geçerek genel başkan olmayı hedefleyen Çiller’in Yeniden Refah Partisi ile de ittifak kurmayı düşündüğü aktarıldı.
- YRP ile kurulacak ittifaka “Anadolu İttifakı” adının verilmesinin düşünüldüğü, Çiller’in görüşmeler gerçekleştirdiği DYP’li eski yol arkadaşlarının bazılarından ise destek bulamadığı da öne sürüldü.
Doğru Yol Partisi'nin isim hakkı satın alınacak
- Buna göre Çiller Anadolu İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olacak, aktif siyasete dönmeye kesin karar vermesi durumunda da Doğru Yol Partisi’nin isim hakkını alınması da seçenekler arasında. Tansu Çiller hakkındaki iddiaların medyaya yansımasının ardından parti kurma niyetinde olmadığını belirten bir açıklama yapmıştı.