Tansu Çiller'in başına geçeceği parti belli oldu! Genel Başkan istifa etti Çiller, Erbakan'la ittifak yapacak

YENİDEN siyaset sahnesine geri döneceği, bunu da kendisinden Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın istediği iddia edilen Tansu Çiller'in başına geçeceği parti belli oldu. O partinin genel başkanı istifa etti. Çiller'in Fatih Erbakan'ın Yeniden Refah Partisi ile ittifak kuracağı öne sürüldü.

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Yeniden siyaset sahnesine dönüş yapmaya hazırlandığı iddia edilen eski başbakan Tansu Çiller'in olağanüstü kurultayla başına geçeceği öne sürülen Aydınlık Demokrasi Partisi’nde (ADP) Genel Başkan Salih Önel bugün itibariyle istifa ettiğini duyurdu. Önel, istifasının arkasında Çiller'in partiyi kendi aleyhine kışkırtmasının olduğunu iddia etti.

'Çiller'in sağ kolu Ömer Bilgin teşkilatlara emir verdi'

Fatih Önel, son günlerde partinin yönetim kurullarında kendisine karşı anlam veremediği bir muhalefetin ve tepkinin oluştuğunu belirtirken, Çiller’e yakınlığı ile bilinen DYP Isparta eski Milletvekili Ömer Bilgin’in teşkilatların 'kendileri ile hareket etmeleri' için çalışmalar yaptığını belirtti.

İki ay önce Çiller'e 'istersen istifa edeyim' dedim

İstifa etmeden önce Tansu Çiller'le görüştüğünü belirten Önel, yaklaşık iki ay önce Çiller’e bir ziyarette bulunduğunu açıkladı. Bu zirayette Tansu Çiller'e, arzu etmesi halinde partinin başına geçebileceğini söylediğini de aktardı.