Doğu Perinçek'ten Rusya Ukrayna çıkışı: Tanıması gerek, NATO'dan çıkalım

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya-Ukrayna gerginliğinde ters düştü. Perinçek, Türkiye'nin de Rusya gibi Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerini tanıması gerektiğini söyledi.

Abone ol

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde geçtiğimiz cuma gününden beri gerginlik ve tahliyeler sürerken; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bölgedeki Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıdığını duyurdu. Putin, Silahlı Kuvvetler'e burada barışı koruma misyonları icra etme talimatı verirken, Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerinden de Rusya’yla yardımlaşma anlaşmalarına onay çıktı.



Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma anlaşmaları onaylarken; ABD, AB ve İngiltere'nin açıklayacağı yaptırımlar, merak konusu oldu. Bu arada Rusya'nın tanıma kararı sonrası destek veren de oldu, karşıt açıklama yapanlar da... Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ukrayna ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti’nin alması gereken tavrı, açıkladığı bildiri ile duyurdu.







NATO ve ABD emperyalizmine darbe

Rusya'nın dün Ukrayna'nın doğusunda bağımsızlıklarını tanıdığı Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerinin Türkiye tarafından da tanınması gerektiğini dile getiren Doğu Perinçek, “Vatan Partisi olarak, Karadeniz bölgesindeki olaylara Türkiye’mizin güvenliği açısından bakıyoruz. Ukrayna ve Yunanistan hükümetleri, Karadeniz ve Akdeniz’de ABD’nin bölge ülkelerine karşı ateşe sürdüğü aletlerdir. Ukrayna, Karadeniz’deki Yunanistan’dır. Yunanistan ise Akdeniz’deki Ukrayna’dır. Bu durumda Rusya’nın ABD tehdidine karşı yürüttüğü mücadele, Türkiye’nin de güvenliğine, özellikle Doğu Akdeniz’deki Mavi Vatan savunmamıza katkıda bulunuyor. 8 yıl önce kurulan Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerinin bugün Rusya tarafından tanınması, NATO’nun Doğu’ya doğru genişlemesinin önünü kesmiş ve ABD emperyalizmine ciddi darbe indirmiştir." ifadelerini kullandı.



"Türkiye NATO’dan çıkmalıdır"

"Türkiye hükümetinin bu devletleri tanıması, Türkiye’nin toprak bütünlüğü, Mavi Vatanımızı savunma, teröre karşı mücadele, ekonomik kurtuluş savaşımız ve enerji güvenliğimiz açısından vazgeçilmez bir sorumluluktur" diyen Perinçek "Çünkü NATO’nun doğuya doğru genişlemesi, Türkiye için de ciddî bir tehdittir. ABD emperyalizmi, Karadeniz’de güçlenirse, Akdeniz’de başımıza belâ olacaktır. Doğuya doğru genişleyen NATO, mezarına ilerleyen NATO’dur. Türkiye, güvenliğini sağlamak ve gerçek dostlarıyla dayanışmasını güçlendirmek için NATO’dan çıkmalıdır." dedi.