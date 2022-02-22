'Üniversiteler fuhuş evleri' diyen Ebubekir Sofuoğlu'nun yeni skandalına üniversitesi bile isyan etti: Enver Paşa kanaatimce...

“Üniversiteler fuhuş evi” diyen Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım büyük tepki aldı. Enver Paşa'ya Yahudi diyerek Osmanlı'yı yıktığını iddia eden Sofuoğlu üniversiteden, 'Görüşleri kendini bağlar' açıklaması geldi.

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Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu özellikle sosyal medya hesaplarından yaptığı çirkin paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiriyordu. Akademik çalışmalarından çok toplumun farklı kesimlerinin tepkisine neden olan skandal açıklamalarla gündeme gelen Sofuoğlu bu sefer de Enver Paşa hakkında bir paylaşımda bulundu.



Sofuoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Enver Paşa'ya Yahudi diyerek, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışında pay sahibi olduğunu söyledi. Sofuoğlu paylaşımında "Osmanlıyı kuran Osman Gazi RhA, yıkan ise, dedesi Hıristiyan Gagavuz Türkü (kanaatimce Yahudi) olan Enverd'dir. Çünkü gizli iş yapacak Yahudiler, genellikle Türk'e yakın kimliğe bürünürler" ifadelerini kullandı. Bu açıklama Twitter'da gündem oldu. Sofuoğlu'nun paylaşımının ardından hem SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi hem de SAÜ Tarih Bölümü yaptıkları paylaşımlarla görüşünün kendini bağlayacağını duyurdu.







Üniversiteden 'kişisel görüşleri' açıklaması'

Fen Edebiyat Fakültesi “Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun sosyal medya aracılığıyla yapmış olduğu paylaşımlar kişisel değerlendirmeleri olup, Fakültemizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı” denirken, Tarih Bölüm Başkanlığı ise, “Bölümümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun akademik olmayan, tarihsel özneler arasında taraf tutan, onları araçsallaştıran ve ötekileştiren paylaşımlarına katılmamaktayız. Tarih Bölüm Başkanlığı” denildi.



"Bu ülke bu kadar kötülüğü haketmiyor!"

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, Sofuoğlu'na "Ülkenizde milyonların zihni onyıllardır başta İslam, Atatürk,Cumhuriyet, Osmanlı,İTC olmak üzere hurafe, safsata, menkıbe ile bulandırılıyor, zehirleniyor. Kadir Mısıroğlu’nun yerine talip bu esafil-i Şark portresi;üstelik güya akademisyen! Bu ülke bu kadar kötülüğü haketmiyor!" sözleriyle tepkisini ortaya koydu.



"Bizim bilmediğimiz bir yerde rastladınız sanırım"

Tarihçi Emrah Safa Gürkan "Enver Paşa'nın Yahudiliği için bir kaynak alabilir miyiz? Bu tip büyük buluşların yeri akademik dergiler olmalı bence hocam "İngilizce, Rusça, Arapça, Boşnakça, Hırvatça ve Sırpça" bilen biri olarak bizim bilmediğimiz bir yerde rastladınız sanırım..." diyerek Sofuoğlu'na tepki gösterdi.



"Bu ülkede Profesör olmak bu kadar kolay olmamalı..."

Tarihçi Mehmet Dilbaz ise "Yahu herşeyi geçtim de bahsettiğin adam Enver Paşa yahu, hani Türkistan'da Rus mitralyözüne karşı atı üzerinde kılıcını çekerek hücum eden ve şehid olan adam, insaf yahu insaf. Bu ülkede Profesör olmak bu kadar kolay olmamalı..." paylaşımını yaptı.







"Üniversiteler fuhuş evleri"

Akit TV’de yayınlanan Sabri Balaman’ın sunduğu “Derin Kutu” adlı programda, Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu da konuşmacı olarak yer aldı. Sofuoğlu konuşmasının devamında üniversiteler için "Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri" ifadelerini kullandı.



"Çanakkale geçildi"

Sofuoğlu, 6 parti liderinin yaptığı toplantının ve varılan anlaşmanın içeriği ile ilgili yaptığı açıklama da ise "İlana rağmen ilan yine de 28 şubatta niye diyorlar? Anlatamadık herhalde diyorlar. 28 şubat 1000 yıllık dememiş miydik, diyorlar. Yazık ki 28 Şubatta adeta bir Çanakkale Müdafaası yapan SAVUNAN ADAM'ın Partisi ve küçük bileşenleri, 28 Şubatçılarla yan yana. Çanakkale Geçildi!" ifadelerini kullanmıştı.







"Google’ı kullanan, ilk icat eden Sultan Abdülhamid Han’dır"

Ebubekir Sofuoğlu, daha önce de “Google’ı kullanan, ilk icat eden Sultan Abdülhamid Han’dır. Gidemiyor, ulaşım imkanları yok, gitse sorun olacak payitahtta. Ne yapıyor; fotoğrafını çektiriyor, izliyor. Google’ın ilk mucidi bu anlamda Sultan Abdülhamid Han’dır” demişti.



"Ayasofya, fahişe Zoe ile fahişenin sergilendiği dünyadaki ilk cami olacak"

Ayrıca meslektaşlarını eleştiren Sofuoğlu, ilahiyat öğretim üyelerini ‘ateist ve Kuran düşmanı’ olarak nitelendirmişti. Sofuoğlu’nun Ayasofya Camii ile ilgili “İkonlar ortadan kaldırılmazsa Fatih’in emaneti Ayasofya, fahişe Zoe ile fahişenin sergilendiği dünyadaki ilk cami olacak” sözleri de tepki çekmişti.