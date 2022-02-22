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Rusya Ukrayna krizine Mustafa Sarıgül'den tepki: NATO vazgeçmeli

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya Ukrayna krizine Mustafa Sarıgül'den tepki: NATO vazgeçmeli

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi artıranın ve Rusya'yı Ukrayna'ya müdahaleye zorlayanın ABD olduğunu iddia etti. NATO'nun ABD'nin zorlamasıyla genişlediğini ifade eden Sarıgül, "NATO genişledikçe yeni riskler ortaya çıkıyor. Yeni risk ve tehditler de silah satışını arttırıyor. NATO genişlemekten vazgeçmelidir" dedi.

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TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti genel merkezinde Rusya ile Ukrayna arasındaki krize ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimi artıran, Rusya'yı Ukrayna'ya karşı kışkırtan, müdahaleye zorlayan Amerika'dır" diyen Sarıgül, ABD'nin Avrupa'nın lideri konumunu korumak istediğini, bu nedenle Rusya tehdidini körüklediğini savundu.

NATO'nun ABD'nin zorlamasıyla genişlediğini ifade eden Sarıgül şunları kaydetti:

"NATO genişledikçe yeni riskler ortaya çıkıyor. Yeni risk ve tehditler de silah satışını arttırıyor. NATO genişlemekten vazgeçmelidir. Nereye kadar genişleyecek? Amerika ve Rusya çekişiyor, geçim derdindeki Ukrayna halkına yazık oluyor. Türkiye Değişim Partisi, Amerika'nın ve Rusya'nın değil bölge halkının barışından yanadır."

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