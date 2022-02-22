BIST 2.017
DOLAR 13,83
EURO 15,71
ALTIN 845,85
HABER /  GÜNCEL
ADV Nisan ayında açık ısıtmalı havuz keyfi ile tatil sezonu başlasın

Kütahya'da öldürülen İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'in katili Uşak'ta yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kütahya'da öldürülen İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'in katili Uşak'ta yakalandı

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'in (54) bıçaklanarak öldürülmesi olayının faili M.C.K., Uşak'ta yakalandı.

Abone ol

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde kimliği belirsiz bir şahıs, İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'i (54) bıçaklayarak kaçmış, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sönmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Suç aleti bıçak olay yeri yakınında ele geçirilirken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli M.C.K.'yi Asayiş Şube Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışma sonucu Uşak'ta yakalayarak gözaltına aldı. M.C.K.'nin ilk sorgusunda olayı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf ettiği belirtildi. Zanlı M.C.K. ile iki şüphelinin sorgulaması sürüyor.

"Derin üzüntüsünü yaşıyoruz"

İYİ Parti Kütahya İl Başkanı Ali Soycan, "Partimizin Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve partimize sabırlar dilerim" şeklinde açıklama yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Üç Kız Kardeş Derya kim oynuyor gerçekte kimdir? Melisa Berberoğlu yaşı kaç?
Üç Kız Kardeş Derya kim oynuyor gerçekte kimdir? Melisa Berberoğlu yaşı kaç?
Nisan ayında açık ısıtmalı havuz keyfi ile tatil sezonu başlasın
Nisan ayında açık ısıtmalı havuz keyfi ile tatil sezonu başlasın
Bursa'da Mudanyalıların tepkisini çeken hibe! İlçenin simgesi İBB'ye bedelsiz devredildi
Bursa'da Mudanyalıların tepkisini çeken hibe! İlçenin simgesi İBB'ye bedelsiz devredildi
Fanatik Yahudi genç kadın gerçeği öğrendi: O anda tüm dünyam başıma yıkıldı
Fanatik Yahudi genç kadın gerçeği öğrendi: O anda tüm dünyam başıma yıkıldı
1 milyon TL değerinde! Kayseri'de buzdolabından çıkanlar ekipleri şaşkına çevirdi: Suikast silahı da var
1 milyon TL değerinde! Kayseri'de buzdolabından çıkanlar ekipleri şaşkına çevirdi: Suikast silahı da var
Avrupa'nın Rusya'dan sonraki gaz alternatifi Katar'dan gaz açıklaması
Avrupa'nın Rusya'dan sonraki gaz alternatifi Katar'dan gaz açıklaması
'Üniversiteler fuhuş evleri' diyen Ebubekir Sofuoğlu'nun yeni skandalına üniversitesi bile isyan etti: Enver Paşa kanaatimce...
'Üniversiteler fuhuş evleri' diyen Ebubekir Sofuoğlu'nun yeni skandalına üniversitesi bile isyan etti: Enver Paşa kanaatimce...
Beşar Esad'dan Rusya'ya 'tebrik' mesajı! Sadece iki ülke açıktan destek verdi
Beşar Esad'dan Rusya'ya 'tebrik' mesajı! Sadece iki ülke açıktan destek verdi
Tansu Çiller'in başına geçeceği parti belli oldu! Genel Başkan istifa etti Çiller, Erbakan'la ittifak yapacak
Tansu Çiller'in başına geçeceği parti belli oldu! Genel Başkan istifa etti Çiller, Erbakan'la ittifak yapacak
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Moskova'da Putin ile görüştü
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Moskova'da Putin ile görüştü