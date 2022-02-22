Bursa'da Mudanyalıların tepkisini çeken hibe! İlçenin simgesi İBB'ye bedelsiz devredildi

BURSA Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 'Turan Emeksiz' isimli gemi otel ve restoranını bedelsiz olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) verdi. Mudanyalılar bu karara tepki gösterdi. Buna rağmen önceki gün Güzelyalı Yat Limanına gelen Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Türkyılmaz, römorkörler tarafından çekilerek İstanbul'a götürülen vapuru uğurlayıp arkasından el salladı.

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Uzun yıllar İstanbul şehit hatlarında yolcu taşıyan 'Turan Emeksiz' vapuru yaş ve yorgunluğu nedeniyle seferlerden çekildi. Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıyla dönemin Güzelyalı Belediyesi tarafından 100 bin dolar karşılığında satın alınan vapur, Mudanya Güzelyalı Yat Limanında demirleyerek gemi otel ve restoran olarak hizmet vermeye başladı.

Büyükşehir Belediye Yasasının ardından belde belediyelerinin kapatılmasıyla birlikte Mudanya Belediyesine geçen vapur, kimsenin anlam veremediği bir şekilde ortadan kayboldu. Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın Mudanyalılara sormadan kentin simgesi olan o vapuru İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bedelsiz olarak hibe ettiği ortaya çıktı.

Arkasından el salladı

Sabah'ta yer alan habere göre; yapılan bu devir işlemi Mudanyalıların büyük tepkisini çekti. Buna rağmen önceki gün Güzelyalı Yat Limanına gelen CHP'li Türkyılmaz, römorkörler tarafından çekilerek İstanbul'a götürülen vapuru uğurlayıp arkasından el salladı. Vapurun İBB'de tarih ve kültürel mirasa uygun olarak değerlendirileceğini belirten Türkyılmaz, vapurun kütüphane, müze veya hastane olarak hizmet vereceğini söyledi. Bazı vatandaşlar vapurun Mudanya'da da kütüphane veya müze olarak değerlendirilebileceğini, bunun için İstanbul'a gönderilmesine gerek olmadığını belirtti.