Omicron ne kadar ölümcül? On binlerce hasta incelendi

GÜNEY KORE Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KDCA) yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının ciddi bir hastalığa yol açma veya ölüm oranının Delta varyantından yüzde 75 daha az olduğunu belirtti.

Abone ol

GÜNEY KORE Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KDCA) aralıktan bu yana yaklaşık 67 bin 200 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası üzerinde araştırma yürüttü.

Omicron varyantının ciddi bir hastalığa yol açma ve ölüm oranının sırasıyla yüzde 0,38 ve 0,18 olduğu belirtilen araştırmada Delta varyantının ciddi bir hastalığa yol açma ve ölüm oranının ise yüzde 1,4 ve 0,7 olduğu kaydedildi.

Araştırmada Omicron varyantının, ciddi bir hastalığa yol açma veya ölüm oranının Delta varyantına göre yüzde 75 daha az olduğu belirtildi.

Son beş hafta içinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 1073 kişinin yüzde 56'sının ya aşılanmamış ya da sadece bir doz aşılanmış olduğuna işaret edilen araştırmada ölümlerin yüzde 94'ünü 60 yaş ve üstü kişilerin oluşturduğu aktarıldı.

KDCA, Omicron'un ülkede ocak ayının üçüncü haftasında baskın varyant haline geldiğini ve şubatın ilk haftasında yeni vakaların yüzde 90'ına yakınının Omicron olduğunu kaydetti.