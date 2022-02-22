Üç Kız Kardeş Derya kimdir gerçekte kim oynuyor Melisa Berberoğlu kimdir, yaşı kaç?

Kanal D ekranlarında bu akşam İclal Aydın'ın aynı adlı kitabından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi 1. bölümü ile ekrana gelecek. Türkan, Dönüş ve Derya adında üç kız kardeşin hikayesinin anlatıldığı dizinin oyuncu kadrosu da merak ediliyor. Peki dizide evin en küçük, başına buyruk, açık sözlü kızı Derya kimdir, Melisa Berberoğlu kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

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Dram ve duygusallığım iç içe geçtiği dizi Üç Kız Kardeş bu akşam Kanal D ekranlarında 1. bölümü ile yayınlanacak. İclal Aydın'ın çok satan, aynı adlı kitabından uyarlanan dizi Üç Kız Kardeş'ın konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Türkan, Dönüş ve Derya adında 3 kız kardeşin hikayesinin anlatıldığı dizinin başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever gibi başarılı oyuncular var. Türkan’ın yaptığı evlilikle birlikte aileyi saran kara bulutlar ve kardeşlerin başına gelen olaylar seyirciyi derinden etkileyecek. Üç Kız Kardeş dizisi Ayvalık'ta çekiliyor.

Dizinin konusu nedir: Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır. Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan’ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş’ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin’se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.

Nerede çekiliyor:

Dizinin çekimleri Ayvalık'ta gerçekleştirilmektedir. Üç Kız Kardeş dizisinin çekimleri Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yapılmaktadır. Dizideki mekanlar burada geçiyor.

Oyuncular kimdir:

Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay, Mert Özcan, Ece Baliç

REHA ÖZCAN- SADIK:

Sadık karısına, kızlarına daha doğrusu köklerine, sevdalı bir Postane Müdürü’dür. Anne ve babasını küçük yaşta kaybedince kardeşlerinin tüm ailesi olmasından kaynaklı her zaman ailesinin herşeyden önde tutmuştur. Doğduğu Ayvalık’tan ayrılmayı hiç istemese de karısı Nesrin’in isteğine karşı gelememiş, Eskişehir’e yerleşmiştir ama aklı hep köklerinde, Ayvalık’tadır. Ve bir gün dayanamayıp Nesrin’den gizlice Ayvalık’a tayinini istediğinde evliliği bitme noktasına gelmiştir. Ama kızları Dönüş, bu evliliğin de uçurumdan dönüşü olmuştur. Yani Dönüş bebek Nesrin’in Ayvalık’a ve evliliğe dönüşünün simgesi olmuştur. Sadık ve Nesrin, peri masalı hayatı yaşadığını zannettikleri kızları Türkan’ın aslında nasıl bir cehennemde yaşadığını öğrenir. Küçük kızı Derya ise başka bir uçurumun eşiğindedir. Sadık, tüm hayatını kızları ve karısına adasa da birçok şeye gücü yetmeyecektir.

İCLAL AYDIN- NESRİN

Nesrin, Sadık’ın aksine doğduğu topraklara kök salmak değil, o topraklardan kopmak için elinden geleni yapan bir kadındır. Hiçbir zaman Ayvalık’ı ve o dar çevreyi sevmemiş, kendisini onların içinde hep mutsuz ve baskı altında hissetmiştir. Kızları ve Sadık sebebiyle topraklarına dönmek zorunda kalsa da hiçbir zaman gerçek anlamda mutlu olamayacaktır. Nesrin’in hayata karşı bitmek tükenmek bilmeyen bir kavgası vardır. Ailede onun koyduğu kurallar geçerlidir. Onun bu kuralcı tavrı, öğretmen olmasıyla ilgili olsa da Nesrin doğuştan baskın bir karakterdir. Sadık buna sırf onu sevdiği için boyun eğse de gün geçtikçe Nesrin’in bu başına buyrukluğundan çok rahatsız olacaktır. Nesrin ne yaptıysa ailesi için yapmıştır. Ama bunun Nesrin’in hırslarıyla ilgili olduğunu herkes bilmektedir. Kızlar, ellerinden kayıp gitmek üzereyken Nesrin ve Sadık’ın bitmek bilmeyen hesaplaşması başlayacaktır.

BERKER GÜVEN- SOMER

Ayvalık’ın en varlıklı ailesinin Rüçhan ve Özer’in biricik oğulları. Yurtdışında okuduğu sırada Mine ile tanışmış, ailesinin tüm engellemelerine rağmen onu bırakmamıştır. Türkanla evlenmeye, maddi korkuları sebebiyle göz yummuş ama Türkan’a bir eş olmayacağına söz vermiştir. Onun kalbinin tek sahibi Mine’dir. Ama Somer gün geçtikçe Türkan’ın iyiliğine kayıtsız kalamayacak annesi ve sevgilisinden görmediği anlayışı ve inceliği onda görecektir. Somer, anne gölgesinde büyüyüp sonrasında Mine’nin himayesinde yaşadığını çok geç fark edecektir. Türkan’ın içindeki cevheri gördüğünde belki de çok geç olacaktır.

ÖZGÜ KAYA- TÜRKAN

Türkan, peri masalı içindeki bir Külkedisi, masalsı şatoya kapatılmış bir Rapunzel... Hayatı dışardan masal alemi gibi görünse de kapalı kapıların arkasında sadece Türkan’ın gözyaşları vardır. Türkan, güzelliği dışında hiçbir meziyete sahip olmadığını düşünmüştür hep. Öyle olmasa annesi onu sadece “güzelim” diye sevmezdi. Ailenin ilk göz ağrısı olan Türkan her zaman annesinin güzel, narin, kırılgan kızıydı, onun hep korunmaya muhtaç olduğunu düşünürdü, onu öyle yetiştirdi. O yüzdendir ki Türkan hayatındaki hiçbir şeyi seçme hakkına sahip olmadı. Kocasını da evlendikten sonra yaşadığı cehennem hayatını da kendi seçmedi. Merdivensiz kuleye kapatılmış bir Rapunzel olarak kaderine daha ne kadar razı olacağını kimse bilmemektedir.

ALMİLA ADA- DÖNÜŞ

Sadık Bey ile Nesrin Hanım’ın ortanca kızları, babası Sadık Bey’e huyu suyu en çok benzeyen kızıdır. Edebiyat okumak istemiş ama geçirdiği rahatsızlıklar ve maddi sıkıntılar buna imkan vermemiş, ablası evlenip, kardeşi de üniversiteyi kazanıp evden gidince anne babasıyla bir başına kalmıştır. Kendisini Çalıkuşu romanının Feride’si ile karşılaştıran Dönüş, aslında romanın Munise’si olduğu gerçeğini(Çalıkuşu Feride’nin kızı), yıllar sonra öğrenecektir. Dönüş’ün en büyük aşkı Serdar’dır. Nesrin, Dönüş’ü Serdar’dan hep uzak tutmaya çalışmıştır. Belki bir süreliğine başarılı olmuştur ama yıllar sonra iki aşık yeniden buluşacaktır.

MELİSA BERBEROĞLU- DERYA

Sadık ve Nesrin Hanım’ın en başına buyruk, en açık sözlü, en asi, “Erkek Fatma” lakaplı kızıdır Derya. Kedilere, köpeklere, ağaçlara, kuşa, böceğe karşı sevgi besleyen, onları kollayan, sahiplenen, her birine birbirinden güzel isimler veren Derya mimar olmak niyetindedir. Hayallerinin peşinde koşmak için hiçbir engele takılmaz ama ne yazık ki en büyük engel yine kendisidir. Uçarılığı, tezcanlılığı ve asiliği onu hata yapmaya sürükleyecek, yanlış insanları tercih edecektir. Hayatımın aşkı diye tutunduğu kendisinden yaşça oldukça büyük olan sorumsuz, serseri bir hayat yaşayan Hakan, genç kızı dönülmesi belki de imkansız yollara sürükleyecektir.

NAZLI SENEM ÜNAL- MİNE

Mine, Somer’le İngiltere’de tanışmış ve ona aşık olmuştur. Rüçhan Hanım’ın tüm engellemelerine rağmen aşklarını koruyacak, Somer’den bir kızı olacaktır. Mine, Türkan ve ailesi için her zaman öteki kadın olmuştur. Ama kimse Somer’in yanında değilken o yanında olmuş, onu en kötü anlarında yalnız bırakmayan tek kişi olmuştur. Rüçhan’ın, sevgilisini elinden almasına izin vermeyecek, bunun için her şeyi yapacaktır.

DEMİRCAN KAÇEL- MESUT

Almanya’ya göçen ailesi, engelli olduğu için Mesut’u yanlarına almamıştır. Bedensel gelişimi 16 yaşında, zihinsel gelişimi ise 8 yaşında durmuş, ailesinden gelecek mektup umuduyla sürekli postacı İrfan’ın mektuplarını çalmaktadır. Postane Müdürü Sadık’la tanışması ve onun manevi oğlu oluşu böyle başlamıştır. Sadık Bey onu evine aldıktan sonra Mesut mutlu olsun diye ona üzeri yazılı zarflar verecek, Mesut bu zarfları ömrünün sonuna kadar gizemlerle dolu kutusunda saklayacaktır.

TAYFUN ERASLAN-ÖZER

Özer, aile, evlat, eş, sadakat gibi değerlerin hepsinden uzak, sadece kendi istekleri için yaşayan bir adamdır. Ne iyi bir baba, ne iyi bir eş olmuştur. Karısını defalarca aldatmış, oğlunu ve karısını bir gün bile ciddiye almamıştır. Ailenin tüm sorumluluğunu Rüçhan’ın üzerine attığından ailenin başına gelen her felakette Rüçhan’ı sorumlu tutar.