Aidatlara yapılan fahiş zamlar isyan ettirmişti! İtiraz edebilirsiniz

Yeni yılda aidatlara yapılan fahiş zamlar site sakinlerine şok etkisi yaşattı. Personele ödenen asgari ücret ve fatura giderlerindeki artış gerekçe gösterilse de artış oranını yüksek bulan vatandaşlar itiraz yolu arıyor. Tesis Yöneticileri Federasyonu Kurucu Genel Başkanı Yahya Sağır, "Site genel kurullarına katılarak yüksek aidatlara itiraz edilebilir" dedi.

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Megakent İstanbul'da aidatlar son dönemde kirayla yarışır hale geldi, birçok ilçede yüzde 70'lere varan oranlarda aidat artışı yaşandı. Yeni yılda aidatlara yapılan fahiş zamlara site sakinleri itiraz yolu arıyor. Uzmanlar site genel kurullarına katılarak yüksek aidatlara itiraz edilebilmenin mümkün olduğunu söyledi.

"Vatandaşların gider kalemlerini incelemeleri gerekiyor"

Tesis Yöneticileri Federasyonu Kurucu Genel Başkanı Yahya Sağır, site aidat sorunlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sağır, "Enflasyon oranında gelen zamlardan dolayı kalemlerde yükselme olduğu için otomatikman aidatlarda da yükselme bu sebepten dolayı var. Vatandaşların gider kalemlerini incelemeleri gerekiyor. Zam geldiğinde oranına bakmaları ve bu oran doğrultusunda da itirazlarını da yapmaları gerekiyor. Aidatın itirazı mevcut site genel kurula katılan kat maliklerimizin eğer işletme bütçesindeki giderlere gider kalemlerine itirazı var ise önce site yönetimini hangi gider kaleminde itirazın olduğunu bir dilekçeyle bildirmesi gerekiyor. Genel kurula katılanlar sulh hukuk mahkemelerinden 30 gün içerisinde itirazda bulunabilirler. Pandemiden dolayı genel kurula katılmayan kat maliklerimiz de var tabii ki, bunlar da ellerine tebligat ulaştıktan sonra genel kurul tutanağının tebliğ edildikten sonra 6 ay içerisinde ilgili sulh hukuk mahkemelerine itirazda bulunabilirler" dedi.