Putin'den tezkere kararı sonrası kritik açıklama! Parlamento, Putin'in teklifini kabul etti

Rusya'nın, Ukrayna ile krize neden olan Donetsk ve Luhanks'ı tanıma kararı sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıklama yaptı. Putin, "Donetsk ve Luhansk bölgesinde bir çatışma var. Üzerimize düşen tüm desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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Rusya Devlet Başkanı Putin, yeni yaptığı açıklamasıyla dünyaya adeta rest çekti. Putin, "Minsk Barış Anlaşması artık yok" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhanks'taki sözde cumhuriyetleri tanıma kararı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Putin'in açıklamalarından satırbaşları:

"Tüm bu anlaşmazlıkların müzakere masasında çözüleceğini umuyoruz. Şu anda bu imkansız olarak görünüyor ama gelecekte bunu mümkün görüyoruz. Donetsk ve Luhansk bölgesinde bir çatışma var. Üzerimize düşen tüm desteği vereceğiz. Kamuya açıklanmadı ama buradaki sorun her iki tarafta da bize göre bu konu uzun vadede çoktan çözülmüş olmalıydı. Ukrayna'nın NATO'ya girmesi Rusya için büyük bir tehdit.

"Minsk anlaşmaları artık yok, Ukraya silahlandırılmış durumda"

Minsk Anlaşmaları artık yok, öldü. Ukrayna tepeden tırnağa silahlandırılmış durumda. Onlar için en iyi seçenek NATO’ya girme hedefinden vazgeçmek olacaktır.

"Ukrayna'nın tehdit olarak ortadan kaldırılması gerekiyor"

Ukrayna'nın tehdit olarak ortadan kaldırılması gerekiyor. Bölgede yaşayanların iradesini tanımamız gerekiyor. Bunların amacı verilmiş sözlerin tutulmaması için bahane uydurmak. Önceki yönetimin anlaşmalarını uygulamamak için bir bakmışsınız ABD'ye Avrupa'ya gitmiş.

Ukrayna'nın Sovyet döneminden nükleer silah konusunda büyük bir tecrübeye sahip. Nükleer tecrübeleri var. Birçok ülkeden daha hızlı ilerleme sağlayabilirler. Ellerinde uranyum zenginleştirme sistemleri mevcut değil. Ama bu sadece teknik bir sorun. Eğer bir nükleer silah üretirlerse bunu Rusya'ya göndermek için füze fabrikaları bile mevcut. Ukrayna'nın elinde taktik bir nükleer füze bulunsa bile bu bizim için tehdittir.

Askerlerimizin sınırı geçeceğini söylemedim. Hemen böyle bir ilerleme olacağını söylemedim. Ama neler olacağını söyleyemeyiz. Sahadaki gelişmelere göre göreceğiz."

Asker gönderecekler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yurt dışına asker göndermek için Rus parlamentosunun onayını istedi. Öte yandan parlamento, Putin'in teklifini kabul etti.