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Ahmet Davutoğlu'ndan Rusya Ukrayna krizine ilişkin video: Sistematik bir deprem ile karşı karşıyayız

Ahmet Davutoğlu'ndan Rusya Ukrayna krizine ilişkin video: Sistematik bir deprem ile karşı karşıyayız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Rusya ile Ukrayna arasındaki krize dair bir video paylaşarak, "Sistemik bir depremle karşı karşıyayız. Ukrayna krizi uluslararası krize dönüşmüştür" dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından bir video yayınladı.

Davutoğlu, paylaşımında, "Sistemik bir depremle karşı karşıyayız. Ukrayna krizi uluslararası krize dönüşmüştür. Türkiye acilen özellikle NATO'da etkin ve proaktif bir diplomasi yürütmeli. Ülke içinde sorunlarımız olsa da dış politikada Türkiye'nin çıkarları çerçevesinde ortak çizgide buluşmalıyız" ifadelerini kullandı.

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