Türkiye 22 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 463 bin 335 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 86 bin 70 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 145 milyon 128 bin 396'ya yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 22 Şubat 2022 Salı günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 463 bin 335 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 86 bin 70 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 98 bin 199 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Varyantın güçlü olduğu, aşınınsa bulunmadığı veya yaygınlaşmadığı dönemde Kovid-19, sağlıklı ve genç kişilerde de ölüm sebebi olabiliyordu. Bu dönemdeyse kayıplarımızı genellikle 65 yaş üstünden, halihazırda bir veya birden çok hastalığı olanlardan veriyoruz. Kendimizi koruyalım" değerlendirmesinde bulundu.