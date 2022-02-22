Kayseri'de iki grup arasında kavga çıktı! Markete giden vatandaş vuruldu

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Kavga sırasında markete giden bir vatandaş, 13 yaşındaki çocuğun silahından çıkan kurşun ile yaralandı.

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KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Seten Sokak üzerinde meydana gelen olayda Halil K., (44) markete giderken iki grubun kavgasının arasında kaldı. Kavgaya karışan İ.A.'nın (13) elinde bulunan tabancadan çıkan merminin karnına isabet etmesi ile Halil K. ve yere düşen Sibel T. (26) yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, olay yeri inceleme ekipleri de olayın meydana geldiği sokakta çalışma yaptı. Ekipler olay yerinden kaçan İ.A.'nın bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı.