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Beşiktaş, dünyaca ünlü hocayla iletişime geçti

Beşiktaş, dünyaca ünlü hocayla iletişime geçti

Beşiktaş, sezon başında Fenerbahçe'nin Türkiye'de çalışmaya bir türlü ikna edemediği dünyaca ünlü hoca Nuno Espiriyo Santo'yla iletişime geçti.

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Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin de sezon başında peşinden koştuğu hoca Nuno Espirito Santo için harekete geçti.

Espırıto Santo ile temasa geçildi
Akşam'ın haberine göre, Teknik direktör arayışında olan ve sezonu Önder Karaveli ile tamamlamaya karar veren Beşiktaş, Nuno Espirito Santo ile temasa geçti. Siyah beyazlılar, Fenerbahçe'nin de uzun süre peşinden koştuğu Portekizli teknik adamla anlaşmaya çalışıyor.

Beşiktaş söz kesmek istiyor
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin onayı doğrultusunda Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Nuno Espirito Santo ile temasa geçti. Gelecek planları ve isteklerini sunan Kazancı, Portekizli çalıştırıcıyı ikna ederek söz kesmek istiyor.

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