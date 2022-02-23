Asiye'ye pitbull saldırısında tahliye edilen 4 sanık tekrar tutuklandı

Gaziantep'te yaşanan olayda 4 yaşındaki Asiye Ateş, iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğramış ve açılan davada tutuklu bulunan 4 sanık tahliye edilmişti. Başsavcılık tarafından yapılan itirazın ardından sanıkların tekrar tutuklanmasına karar verildi.

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Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in iki pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanmasına ilişkin 4'ü tutuklu 6 sanık "kasten yaralama" ve "suç delillerini yok etme" suçlarından dün ilk defa hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti tutuklu yargılanan site yöneticisi Mustafa Elibol, Süheyla Kurçak, Zeynep Can ile Mustafa Yiğit'in tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliye edilmesine karar verdi.

Tahliyelerine itiraz edildi

Tutuklu 4 sanığın tahliye edilmesine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazı inceleyen Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine sanıkların tekrardan tutuklanmasına yönelik yakalama karar verdi. Kararın ardından gözaltına alınan 4 sanık Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrardan hakim karşısına çıktı.

Tekrar tutuklandılar

Duruşmaya, sanıklar Mustafa Elibol, Süheyla Kurçak, Zeynep Can ve Mustafa Yiğit ile avukatları katıldı. Sanıklar suçsuz olduklarını öne sürerek itirazın reddedilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, delillerin toplanmamış olması ve yaralanmanın boyutunu göz önünde bulundurarak, sanıkların tekrardan tutuklanmalarına karar verdi.