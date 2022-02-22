ABD Başkanı Biden'dan kritik Rusya açıklaması: Yaptırım uygulayacağız!

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ve Ukrayna gerilim sonrası bölgedeki son durumu ve Rusya'ya karşı atılacak adımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Biden, ''Rusya'nın iki büyük finans şirketine yaptırım uyguluyoruz. Yaptırımlarımız artacak." dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ulusa sesleniş konuşmasında Donetsk ve Lugansk Cumhuriyetlerini tanıdığını duyurmasının ardından çok sayıda ülkeden tepkiler gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden da Rusya'ya karşı atılacak adımlar ve bölgedeki durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Biden'ın açıklamaları şu şekilde:

"Dün Putin Ukrayna'nın bazı bölgelerini bağımız ülkeler olarak tanıdı. Bu bölgelere askerlerinin girmesi emrini verdi. Putin bu hakkı kendisine kimin verdiğini zannediyor? Putin uluslararası hukuku ihlal etmektedir.

"Batı ile finansmanlarını ayırıyoruz"

Dünya çapında ortaya koyacağımız tepkileri konuştuk. Bugün ilk yaptırımları açıklıyorum. Yanlışlarından dolayı görecekleri yaptırımları açıklıyorum. İki büyük finans kurumuna yaptırım uyguluyoruz. Rusya'nın kamu finanslarını Batı'dan ayırmış oluyoruz. Önümüzdeki günlerde Rusya'nın üst düzey yönetimine yaptırımlarımız devam edecek.

"Avrupa'daki askerlerimizin savunma amaçlı yerlerinin değiştirilmesi emrini verdim"

Rusya yeni adımlarını düşünürken biz de bunu düşüneceğiz. ABD Ukrayna'ya destek vermeyi sürdürecek. Rusya Belarus'tan askerlerini çekmeyeceğini açıkladı. Ben de bu sebeple Avrupa'daki askerlerimizin savunma amaçlı yerlerinin değiştirilmesi emrini verdim.

"Ukrayna'ya askeri bir saldırı düzenleyeceğini düşünüyorum"

Rusya ile savaşmak gibi bir niyetimiz yok. Rusya'nın daha da ileri gideceğini ve Ukrayna'ya askeri bir saldırı düzenleyeceğini düşünüyorum. Umarım yanılıyorumdur. Kiev'in de hedefler arasında olduğunu düşünüyorum.

"Rus halkı için bir tiyatro uygulandı"

Geçen hafta Blinken'ın söylediği her şey gerçekleşti. Nedense hep de kameralar önünde Rus halkı için bir tiyatro uygulandı. Özgürlüğü korumanın bir bedeli olacaktır. Vereceğimiz yaptırımların Rus ekonomisini hedef almasını, kendi ekonomimizi etkilememesi için gerekli adımları atacağız.

"Ukrayna'nın varlık hakkına saldırdı"

Rus saldırganlığına karşı hem Ukrayna'yı hem de NATO'yu koruma kararlılığını gösterdik. Dün Putin'in tarihi çarpıtarak nasıl 100 yıl geriye giderek anlattığına şahit olduk. Ukrayna'nın varlık hakkına saldırdı. Bugün büyük demokrasiler olan NATO ülkelerini tehdit etti.

"Birlik halinde karar vermeye hazırız"

Taleplerinin gerçekleştirmezse savaş tehdidinde bulundu. Burada saldırgan olanın Rusya olduğu açıktır. Günün sonunda biz sözlere değil davranışlara bakacağız. Biz birlik halinde karar vermeye hazırız. Umarım diplomasi devam edecektir."