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Denizlili akrabalar arasında Muğla'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Denizlili akrabalar arasında Muğla'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

MUĞLA'nın Ula ilçesinde Denizlili oldukları öğrenilen akrabaların arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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MUĞLA'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde 20 BH 434 plakalı otomobili ile bir restoranın önüne gelen B.H. (39), iddiaya göre, aralarında husumet bulunan Özcan Emreoğlu (43) ile A.E.'ye (41) kurşun yağdırdı. Açılan ateşle birlikte Özcan Emreoğlu, A.E. ve kurşunların isabet ettiği restoran çalışanı Z.Ç. (52) yaralandı.

Silah sesleri üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken göğüs bölgesinden yaralanan Özcan Emreoğlu'nun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Silahlı saldırının şüphelisi B.H.'nin olay yerinden otomobili ile kaçtığını tespit eden jandarma ekipleri ise şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Silahlı saldırı olayında şüphelilerin akraba ve Denizli'nin Kale ilçesinden olduğu öğrenildi.
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