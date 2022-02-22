BIST 2.017
DOLAR 13,79
EURO 15,64
ALTIN 842,70
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Nisan ayında açık ısıtmalı havuz keyfi ile tatil sezonu başlasın

Aydın Kuşadası'nda liselilerin meydan kavgası kanlı bitti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aydın Kuşadası'nda liselilerin meydan kavgası kanlı bitti

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen kavgada 1 öğrenci başından yaralanırken olaya karıştığı iddia edilen 4 şüpheli şahıs polis tarafından her yerde aranıyor.

Abone ol

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi Türkmen Mahallesi Elmalı Sokak üzerinde iki öğrenci grubu arasında 'yol verme' tartışması yaşandı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çok sayıda öğrencinin bulunduğu olay yerinde 1 öğrenci başından yaralanırken kavgaya karışan şüpheli şahıslar olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Kavgada başından yaralanan Y.A. (16), ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaya karışan ve yaşları 16 ila 17 olduğu öğrenilen M.K., R.T., M.O., ve Y.A., polis tarafından her yerde aranıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Denizlili akrabalar arasında Muğla'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var
Denizlili akrabalar arasında Muğla'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var
Nisan ayında açık ısıtmalı havuz keyfi ile tatil sezonu başlasın
Nisan ayında açık ısıtmalı havuz keyfi ile tatil sezonu başlasın
ABD Başkanı Biden'dan kritik Rusya açıklaması: Yaptırım uygulayacağız!
ABD Başkanı Biden'dan kritik Rusya açıklaması: Yaptırım uygulayacağız!
AB'den flaş Rus gazı açıklaması: Çok fazla bağımlıyız
AB'den flaş Rus gazı açıklaması: Çok fazla bağımlıyız
Zonguldak'ta okul müdürü öğrenciye taciz iddiasıyla tutuklandı
Zonguldak'ta okul müdürü öğrenciye taciz iddiasıyla tutuklandı
Rusya'dan kritik karar! Ukrayna'daki personel tahliye edilecek
Rusya'dan kritik karar! Ukrayna'daki personel tahliye edilecek
Trump'tan Ukrayna- Rusya krizi için Biden'a tepki
Trump'tan Ukrayna- Rusya krizi için Biden'a tepki
Kayseri'de iki grup arasında kavga çıktı! Markete giden vatandaş vuruldu
Kayseri'de iki grup arasında kavga çıktı! Markete giden vatandaş vuruldu
Şanlıurfa'da hastanın kalçasından 10 kilo tümör çıktı
Şanlıurfa'da hastanın kalçasından 10 kilo tümör çıktı
Rusya'dan kritik açıklama: Görüş ayrılıkları Türkiye ile ilişkilere engel değil
Rusya'dan kritik açıklama: Görüş ayrılıkları Türkiye ile ilişkilere engel değil