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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Elektrikte indirimli tarife 1 Mart'ta detaylar belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Elektrikte indirimli tarife 1 Mart'ta detaylar belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son kabine toplantısının ardından elektrik tarifelerinin vatandaşlar ve esnaflar lehine düzeltileceğine ilişkin açıklamalarının ardından gözlerin çevrildiği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, dün üreticilerle bir araya geldi. Yapılan değerlendirmeler sonrasında hem hükümetin öngördüğü indirimler hem de yeni formüller masaya yatırıldı. Buna göre yeni tarifeler 1 Mart'ta yürürlüğe girecek. Ayrıca yeni bir indirim de gündemde.

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Son artışlarla birlikte küçük ticarethanelerde elektrik birim maliyeti vergiler dahil 2.74 TL. Sanayide bu rakam 2.28 TL. Meskenlerde ise ilk kademe 1.37, ikinci kademe 2.06 TL. Esnafın elektrik maliyetini düşürmek için kademeli tarife uygulamasına geçilmesi planlanıyor.

EPDK, yüzde 10, 20 ve 30 indirim olması durumunda birim maliyetin nasıl olacağına dair üç alternatif çalıştı.

Yüzde 25'i bulan bir indirim söz konusu
Sabah'ın haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de yeni düzenlemeyle esnafın elektrik faturalarında yüzde 25'lik bir indirimin söz konusu olabileceğini belirtti. Esnaf tarifesinde yüzde 25 indirim olursa düşük tarifede elektrik birim maliyeti 2.06 TL'ye düşecek. Böylece esnafın elektrik birim maliyeti konutların ikinci kademesine çekilecek.

Aylık tüketim miktarı belirlenecek
Farklı esnaf gruplarının aylık ortalama tüketim rakamları birbirinden farklı. Bakanlık, elektrik dağıtım şirketlerinden kırılımları istedi. 

Aylık 100 kilovatsaat ila 3 bin ve üstü kilovatsaatlik elektrik tüketen esnaf grupları çıkarılıyor. Buna göre, kademeli tarifede günlük tüketim miktarına karar verilecek.

Yeni kabine toplantısı sonrasında açıklanabilir
Önümüzdeki hafta Kabine Toplantısı'nın ardından yeni tarifelerin açıklanması bekleniyor.

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