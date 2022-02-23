Yalova'da 27 yaşındaki stajyer avukat 6’ncı kattaki terastan atladı

YALOVA’nın Çınarcık ilçesinde 27 yaşındaki stajyer avukat Ülkü Gül Baydar 6’ncı kattaki terastan atladı.

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Alınan bilgiye göre, Çınarcık ilçesi Poyraz Caddesi Çamlar Apartmanı'nda yaşayan Ülkü Gül Baydar, 6’ncı kattaki dairesinin terasından atladı. Olay yerinde ölen Baydar’ın cesedi, savcı ve Yalova Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Yalova Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Stajyer avukat Baydar’ın anne, babası ve erkek kardeşi ile aynı evde yaşadığı öğrenildi.