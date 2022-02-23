Haydar Dümen eşi kimdir çocuğu var mı? Haydar Dümen ailesi

Posta Gazetesin'de yıllardır cinsellik üzerine yazılar yazan, psikiyatrist ve seksoloji uzmanı olan Haydar Dümen 91 yaşında hayatını kaybetti. Ölümünün ardından Haydar Dümen'in mirası ortaya çıktı. 100 milyon lira mirası olduğu açıklanan Haydar Dümen'in eşi Gül Dümen miras için harekete geçti. Peki Haydar Dümen'in çocukları var mı, mirası kime kaldı?

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Cinsellik üzerine yıllarca Posta Gazetesi'nde yazılar yazan, soruları cevaplayan psikiyatrist ve seksoloji uzmanı Haydar Dümen 91 yaşında öldü. Sessiz sedasız son yolculuğuna uğurlanan Haydar Duman'ın ölümünün ardından mirası kavgası çıktı. Haydar Dümen'in 100 milyon lira mirası olduğu ortaya çıktı. Eşi Gül Dümen miras için harekete geçti.

Ancak geçtiğimiz aylarda hayata gözlerini yuman 92 yaşındaki Dümen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybemişti.

Dümen'in ölümünün ardından geride bıraktığı miras tüm Türkiye'de viral oldu. İlişki doktorluğu ile tanınan Dümen'in aynı zamanda Gayrimenkul zengini olduğu ortaya çıktı. Dümen, Beyoğlu Sıraselviler'de bulunan mülklerini satış için emlakçıya devretti. Ardından önce emlakçı, sonra Dümen hayatını kaybetti.

Haydar Dümen'in eşi Gül Dümen eşinin mirasını geri alabilmek için harekete geçti. Mülklerin toplam fiyatının 100 milyon lira olduğu bildirildi.

Haydar Dümen ilk evliliğini 1995 yılında yapmıştır. Eşi ile arasında 32 yaş farkı olan Gül Dümen 1963 doğumludur. Haydar Dümen'in çocuğu yoktur.

Haydar Dümen kimdir?

1931 tarihinde doğan Haydar Dümen, Türk psikiyatrist ve seksoloji uzmanıdır. Uşak'ın İkisaray köyünde doğmuştur. Lise'den 1948 yılında mezun olan Dümen, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1955 yılında mezun olmuş, 1958'de nöropsikiyatri uzmanı olmuştur. 25 yıl kamuda çalıştıktan sonra emekli olmuş ve yazın çalışmalarına ağırlık vermiştir.

Dümen Türkiye'nin Güzin Abla'dan sonra en tanınmış dert dinleyen gazete köşe yazarıdır. Özellikle cinsel yaşam konusundaki problemleri değişik bir mizah anlayışı ile kaleme alarak cevapladığından geniş bir okuyucu kitlesine sahiptir.