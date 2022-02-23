BIST 2.017
DOLAR 13,79
EURO 15,63
ALTIN 840,57
HABER /  SPOR
ADV Mutfağında en iyisini isteyenlere fırsat paketi!

Lyon Sivasspor'un genç yıldızını takibe aldı

Lyon Sivasspor'un genç yıldızını takibe aldı

Sivasspor’da bu sezon bulduğu forma şansıyla dikkatleri üzerine çeken Kerem Atakan Kesgin’i Fransız kulüpleri takibe aldı. Lyon’un, genç yıldız adayını izlettirdiği ve Yiğidolar’ın kapısını çalmaya hazırlandığı ifade edildi.

Abone ol

Süper Lig ’de parlayan genç yıldızlara Avrupa’nın önemli kulüplerinden teklifler gelmeye devam ediyor.

Son olarak gözde olan isim Sivasspor ’un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin... Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın bu sezon şans verdiği başarılı oyuncu, 12 maçta forma giydi.

Performansıyla beğeni toplayan Kerem, kısa sürede Fransızlar’ın da radarına girdi. Genç yıldız adayı için Fransız devi Lyon’un devrede olduğu belirtildi. Kırmızı-Beyazlı takımla gelecek sezonun sonuna kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun bonservis bedelinin ise 3 milyon Euro olarak belirlendiği öğrenildi. 

Altyapı çalışıyor
Son yıllarda altyapıya yaptığı yatırımlarla dikkat çeken, bu konuda Türkiye’nin en iyi altyapı direktörlerinden biri olan Murat Dizdar’la çalışan Yiğidolar’da U19 takımında da son derece potansiyelli oyuncuların olduğu ve gelecek sezondan itibaren A Takım’da daha fazla şans bulacakları kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Haydar Dümen eşi kimdir çocuğu var mı? Haydar Dümen ailesi
Haydar Dümen eşi kimdir çocuğu var mı? Haydar Dümen ailesi
Mutfağında en iyisini isteyenlere fırsat paketi!
Mutfağında en iyisini isteyenlere fırsat paketi!
Yaptırım uygulanan bankalar arasında IS Bank karmaşası! Türkiye İş Bankası'ndan açıklama
Yaptırım uygulanan bankalar arasında IS Bank karmaşası! Türkiye İş Bankası'ndan açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan soruya 'Müslüm Baba gibi damardan' dedi yanıt CHP'den geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan soruya 'Müslüm Baba gibi damardan' dedi yanıt CHP'den geldi
Korkunç kaza! Park halindeki TIR'a çarptı olay yerinde öldü
Korkunç kaza! Park halindeki TIR'a çarptı olay yerinde öldü
Arda Kural gençliği eski hali nasıldı? Arda Kural dizileri ve filmleri
Arda Kural gençliği eski hali nasıldı? Arda Kural dizileri ve filmleri
Ege Denizi'nde Yunan askeri Türk balıkçılarına ateş açtı! 1 kişi yaralandı
Ege Denizi'nde Yunan askeri Türk balıkçılarına ateş açtı! 1 kişi yaralandı
Öğretmenine anlatınca ortaya çıktı! Okul müdürü mide bulandırdı
Öğretmenine anlatınca ortaya çıktı! Okul müdürü mide bulandırdı
Juventus'un futbolcusu Vhaloviç şampiyonlar liginde tarihe geçti
Juventus'un futbolcusu Vhaloviç şampiyonlar liginde tarihe geçti
Başörtüsünü çıkaran çalışana ceza verdi! CHP'li Tanju Özcan'dan çok konuşulacak ceza açıklaması
Başörtüsünü çıkaran çalışana ceza verdi! CHP'li Tanju Özcan'dan çok konuşulacak ceza açıklaması