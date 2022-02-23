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İstediği ilacı yazmayan doktoru darp etti! Boğazına oturarak...

İstediği ilacı yazmayan doktoru darp etti! Boğazına oturarak...

ANKARA Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan kadın doktor, hastası tarafından darp edildi.

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Olay, sabah saatlerinde Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Polikliniği'nde meydana geldi. İddialara göre, tedavi olmak için hastaneye giden kadın hasta, tedavi olduğu doktoru Nöroloji Uzmanı E.G’den farklı bir ilaç yazmasını istedi. Doktor E.G. ise ilacı yazabilmesi için hastasına rapor alması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine doktor E.G. ile hastası arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Hasta kadın, üzerine yürüdüğü doktorun kafasını birçok kez masaya ve duvara vurdu. Sonra da saldırgan hasta, doktor E.G.’nin suratına ve boğazına oturarak darp etti. Durumunun iyi olduğu öğrenilen doktor E.G.’nin tedavisine devam ediliyor.

Bakan Koca: “Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek, yerleri hapistir”
Ankara’da Nöroloji Uzmanı Doktor E.G.’nin darp edilmesinin ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde nörolog bir arkadaşımız, görevinin gereği bir davranışı üzerine insanlık dışı şiddete maruz kalmıştır. Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın. Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek. Yerleri hapistir” dedi.

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