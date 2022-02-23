BIST 2.039
DOLAR 13,80
EURO 15,67
ALTIN 841,79
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Mutfağında en iyisini isteyenlere fırsat paketi!

Sabiha Gökçen’de çılgına dönen kahya hem taksiciye hem müşteriye saldırdı

Sabiha Gökçen’de çılgına dönen kahya hem taksiciye hem müşteriye saldırdı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir taksi sürücüsü, yolcu aldığı sırada durak kahyası ve arkadaşlarının saldırısına uğradı. Havalimanı taksisi olmadığı gerekçesiyle yolcu almasına izin verilmeyen taksi şoförü ve aracına binen yolcu telsiz ve yumrukla darbedildi.

Abone ol

Olay, geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana geldi.

İddiaya göre, Turgay Söklü isimli taksi sürücüsü havalimanına bıraktığı yolcunun ardından yeni bir yolcu alacağı sırada havalimanı taksicisi olmadığı gerekçesiyle durak kahyasının saldırısına uğradı.

Araca binmeye hazırlanan müşteri ise ‘istediğim taksiye binerim’ deyince kahyanın arkadaşları tarafından darb edildi. Yaşanan olay sonrası polis ekipleri olaya müdahale ederken, darp edilen taksi şoförü hastaneye kaldırıldı. Kafasına dikiş atılan Turgay Söklü konuyla ilgili şikayetçi oldu.

“Telsizlerle kafama vurmaya başladı”
Taksi durağı kahyası tarafından darp edilen taksi şoförü Turgay Söklü, “Havalimanına yolcu bırakmıştım. Havalimanı çıkışında taksi bekleyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturmuştu. Yolculardan biri beni durdurdu. Yolcu taksiye bineceği esnada arkadan adama sarılıp, saldırmaya başladılar. Yolcu ‘istediğim taksiye binerim’ deyince kahya tarafından yumruklanmaya başladı. Ben de ayırmak amaçlı müdahale etmek istedim. O sırada kahyanın arkadaşları da ellerindeki telsizlerle kafama vurmaya başladı. Polis ekipleri geldi. Ortalığı sakinleştirdi. Uluslararası bir havalimanında bunların yaşanması üzücü bir durum. Tomografi çektirdim, darp raporu aldım. Şikayetçi oldum” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası yeni basılacak 100 ve 50 liradaki imzaları değiştirdi
Merkez Bankası yeni basılacak 100 ve 50 liradaki imzaları değiştirdi
Mutfağında en iyisini isteyenlere fırsat paketi!
Mutfağında en iyisini isteyenlere fırsat paketi!
İstediği ilacı yazmayan doktoru darp etti! Boğazına oturarak...
İstediği ilacı yazmayan doktoru darp etti! Boğazına oturarak...
Haydar Dümen eşi kimdir çocuğu var mı? Haydar Dümen ailesi
Haydar Dümen eşi kimdir çocuğu var mı? Haydar Dümen ailesi
Yaptırım uygulanan bankalar arasında IS Bank karmaşası! Türkiye İş Bankası'ndan açıklama
Yaptırım uygulanan bankalar arasında IS Bank karmaşası! Türkiye İş Bankası'ndan açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan soruya 'Müslüm Baba gibi damardan' dedi yanıt CHP'den geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan soruya 'Müslüm Baba gibi damardan' dedi yanıt CHP'den geldi
Korkunç kaza! Park halindeki TIR'a çarptı olay yerinde öldü
Korkunç kaza! Park halindeki TIR'a çarptı olay yerinde öldü
Naci Görür depremle ilgili o iddialara fena patladı: Zavallılık
Naci Görür depremle ilgili o iddialara fena patladı: Zavallılık
Arda Kural gençliği eski hali nasıldı? Arda Kural dizileri ve filmleri
Arda Kural gençliği eski hali nasıldı? Arda Kural dizileri ve filmleri
Ege Denizi'nde Yunan askeri Türk balıkçılarına ateş açtı! 1 kişi yaralandı
Ege Denizi'nde Yunan askeri Türk balıkçılarına ateş açtı! 1 kişi yaralandı