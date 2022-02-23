Galatasaray'da çok kritik toplantı!

Galatasaray'a bugün çok ses getirecek bir toplantı olacak. Üyelerle bir araya gelecek olan, başkan Burak Elmas bir rapor sunacak.

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Haber Global'deki habere göre bu raporda bir önceki yönetim döneminde yapılan transferlerde ödenen fahiş menajerlik ücretleri açıklanacak.

Ayrıca rapora göre bazı oyuncuların maaşı da Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirilenden farklı. Yönetim özellikle Eskişehirapor'dan alınacak Jesse Sekidika ve Falcao gibi transferlerdeki menajer komisyonuna dikkat çekecek.

Raporu üyelerle paylaşacak olan, Burak Elmas yönetimi sonrasında konuyu yargıya taşıyacak. Mevcut raporu bağımsız bir denetim firması hazırladı.