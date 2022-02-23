Fazıl Say Kemal Kılıçdaroğlu'na resti çekti: Anlaması gereken bir şey var!

CHP'deki adaylık tartışmalarına katılan piyanist Fazıl Say, Kemal Kılıçdaroğlu'nun değil Ekrem İmamoğlu'nun aday olması gerektiğini açık açık söyledi.

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Ünlü sanatçı Fazıl Say'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler geldi. Cumhurbaşkanlığı için Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması gerektiğini söyleyen Say, Ekrem İmamoğlu'nun adını verdi. İşte Say'ın peş peşe attığı o iki tweet.

Fazıl Say, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmaması gerektiğini söyledi. Say, "Açık ve net; Aday Ekrem İmamoğlu olmalıdır." dedi.

Mesajında "Kılıçdaroğlu’nun ve tüm CHP’lilerin çok iyi anlaması gereken bir şey var; bu toplum umutlarla ayakta kalabildi.Umutlar tükenirse, bu iş bitecek, milyonların umutları. Ve o umutlar, bir tek anketlere de topluma da yansıyan rakamlardadır. Açık ve net; Aday Ekrem İmamoğlu olmalıdır." Fazıl Say'a bir takipçisi ise "Hemen tamamlamak isterim izninizle, ya da Mansur Yavaş olmalıdır." cevabını verdi.

Fazıl Say da bunun üzerine , "Evet olabilir.Emin değilim. İmamoğlu’nun tüm topluma etkisinin ve inandırıcılığının daha derin daha kapsamlı olacağını düşünüyorum. Bir kere;aday Kılıçdaroğlu olmamalı. Mansur Yavaş da iddialı bir aday olur. Elbette Destekleriz. Ancak İmamoğlu çok daha yüksek bir rakama varır." ifadelerini kullandı.