CHP lideri Kılıçdaroğlu 28 Şubat'ta 28 başörtülü kadınla buluşacak
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Şubat’ın yıldönümünde 28 başörtülü kadın ile bir araya geleceği belirtildi. Görüşmenin İstanbul'da basına kapalı gerçekleşeceği ifade edildi.Abone ol
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Şubat'ta başörtülü kadınlarla bir araya geleceği ifade edildi.
27 Şubat’ta Haliç Kongre Merkezi’nde Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek Prof. Dr. Necmettin Erbakan anmasına katılmak için İstanbul’a gelecek olan Kılıçdaroğlu, anma öncesi sabah saatlerinde 28 başörtülü kadınla görüşecek.
Medyascope'un haberine göre, CHP’li yetkililer Kılıçdaroğlu’nun 28 başörtülü kadınla buluşmasını doğrulandı.
Daha önceki parti grup toplantısında 28 Şubat mağdurlarıyla helalleşileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu'nun 28 Şubat'taki görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşecek.